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Илья Нежигай, редактор ленты

Артиллерия и кассетные боеприпасы: Байден объявил новый пакет помощи

Артиллерия и кассетные боеприпасы: Байден объявил новый пакет помощи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом он заявил по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

В заявлении Джо Байдена говорится о большем количестве артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия для украинских войск.

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Он также добавил, что первый американский танк Abrams уже на следующей неделе поступит в Украину.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине $128 млн новой помощи в сфере безопасности, а также $197 млн в виде вооружений и оборудования в рамках ранее санкционированного сокращения.

Пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны, “чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны России сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на украинскую критическую инфраструктуру”, заявил Энтони Блинкен, слова которого приводит CNN.

— Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск, — добавил он.

Позднее на сайте Пентагона обновили информацию о поддержке для Украины.

Этот пакет помощи стал 47-м траншем оборудования, предоставленного из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.

— Данный пакет включает в себя дополнительные возможности для укрепления ПВО Украины, которая сталкивается с жестокими воздушными атаками со стороны России, усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые помогают Украине на поле боя, противотанковое оружие и другое оборудование для удовлетворения критически важных потребностей Украины и оказания ей помощи в противодействии продолжающейся агрессивной войне России, — говорится в сообщении.

В пакет оборонной помощи, стоимость которого составляет до $325 млн, входят:

  • Ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • системы ПВО Avenger;
  • пулеметы 50-го калибра для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
  • 59 легких тактических машин;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Отмечается, что в рамках данного пакета помощи Украине будет использована помощь, ранее санкционированная в рамках полномочий президента США по сокращению запасов вооружений, которая осталась после завершения процесса переоценки в июне.

В Пентагоне добавили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

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Фото: DOD

Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Підтримка України, США
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