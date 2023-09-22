Артиллерия и кассетные боеприпасы: Байден объявил новый пакет помощи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом он заявил по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

В заявлении Джо Байдена говорится о большем количестве артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия для украинских войск.

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Он также добавил, что первый американский танк Abrams уже на следующей неделе поступит в Украину.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине $128 млн новой помощи в сфере безопасности, а также $197 млн в виде вооружений и оборудования в рамках ранее санкционированного сокращения.

Пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны, “чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны России сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на украинскую критическую инфраструктуру”, заявил Энтони Блинкен, слова которого приводит CNN.

— Он также содержит артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск, — добавил он.

Позднее на сайте Пентагона обновили информацию о поддержке для Украины.

Этот пакет помощи стал 47-м траншем оборудования, предоставленного из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.

— Данный пакет включает в себя дополнительные возможности для укрепления ПВО Украины, которая сталкивается с жестокими воздушными атаками со стороны России, усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые помогают Украине на поле боя, противотанковое оружие и другое оборудование для удовлетворения критически важных потребностей Украины и оказания ей помощи в противодействии продолжающейся агрессивной войне России, — говорится в сообщении.

В пакет оборонной помощи, стоимость которого составляет до $325 млн, входят:

Ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы ПВО Avenger;

пулеметы 50-го калибра для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических машин;

боеприпасы для разрушения препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Отмечается, что в рамках данного пакета помощи Украине будет использована помощь, ранее санкционированная в рамках полномочий президента США по сокращению запасов вооружений, которая осталась после завершения процесса переоценки в июне.

В Пентагоне добавили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

Фото: DOD

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