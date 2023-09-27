Суд признал Трампа и двух его сыновей виновными в мошенничестве

Бывшего президента США Дональда Трампа досрочно признали виновным в мошенничестве по иску генерального прокурора Нью-Йорка, обвинявшего Трампа в преувеличении своего состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах, предоставляемых банкам и страховщикам.

Как пишет Bloomberg, это стало “серьезным ударом” для бывшего президента в крупнейшем гражданском деле против него.

Постановление, вынесенное судьей Артуром Энгороном на Манхэттене, разрешает самую серьезную претензию штата к бывшему президенту и сужает судебный процесс, который должен начаться уже 2 октября. Теперь судебное разбирательство без участия присяжных будет сосредоточено на остальных претензиях штата, включая фальсификацию деловой документации и предоставление ложных финансовых отчетов. Иск требует возмещения ущерба в размере $250 млн и других штрафных санкций.

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Энгорон постановил, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, подавшая иск в сентябре 2022 г., доказала ответственность Трампа, его сыновей Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, а также компании Trump Organization и ее бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга.

Он также обязал адвокатов Трампа, выплатить санкции в размере $7,5 тыс. с каждого за неоднократное выдвижение несостоятельных юридических теорий по делу.

Хотя в последние месяцы это дело было отодвинуто на второй план четырьмя уголовными делами, возбужденными против Трампа, дело Джеймса может иметь далеко идущие последствия, отмечает Bloomberg.

Помимо денежных штрафов, генеральный прокурор добивается запрета на работу Трампа в качестве должностного лица или директора любой компании в штате, где он родился и где он впервые обрел известность.

В заявлении, опубликованном на его социальной платформе Truth Social, Трамп повторил многие из своих претензий по этому делу, в том числе и те, которые были отвергнуты судьей, которого он назвал “ненавистником Трампа”. Бывший президент заявил, что он стоит больше, чем его финансовые отчеты, что банки не понесли никакого ущерба от его заявлений и что отказ от ответственности в отчетах ясно дает понять, что на них не следует полагаться.

— Это очень несправедливо, и я призываю на помощь высшие судебные инстанции штата Нью-Йорк или федеральную систему, чтобы они вмешались, — сказал Трамп.

В иске Трамп обвиняется в том, что с 2011 по 2021 год он завышал стоимость своих крупнейших активов, чтобы получить более выгодные условия от банков и страховщиков. Судья встал на сторону Джеймс, утверждая, что Трамп неоднократно занимался мошенничеством, указывая завышенную стоимость некоторых из своих лучших объектов недвижимости в ежегодных отчетах о финансовом состоянии.

В своем решении судья привел несколько примеров, в том числе то, что бывший президент часто заявлял, что его пентхаус в Trump Tower в три раза больше, чем на самом деле, даже после того, как его предупреждали об ошибке.

Судья Энгорон охарактеризовал команду защиты Трампа как обитателей “фантастического мира”, в котором “квартиры, регулируемые арендной платой, стоят столько же, сколько и нерегулируемые, земля с ограничениями стоит столько же, сколько и земля без ограничений, ограничения могут испариться в воздухе, отказ одной стороны от ответственности, возлагаемый на другую, оправдывает ложь другой стороны”.

Судья имел в виду привычку Трампа оценивать недвижимость без учета ограничений на ее использование, а также его утверждение о том, что отказ от ответственности за его оценки является сигналом для банков и бухгалтеров, что они должны делать свои собственные оценки.

Согласно судебным документам, Трамп оценил свой курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) более чем в $700 млн на основании ложной предпосылки о том, что этот объект может быть полностью застроен жильем, хотя он сам согласился на ограничения, ограничивающие его использование в качестве социального клуба.

— Я никогда не считал, что эти заявления будут восприниматься очень серьезно, — сказал Трамп во время дачи показаний по делу в апреле.

Трамп назвал эти оговорки “бесполезными”, поскольку они означают, что заявления не должны оказывать существенного влияния на решения банков. Однако судья заявил, что эти оговорки не имеют исковой силы и не могут защитить Трампа от ответственности за мошенничество.

— Опора ответчика на эти “бесполезные” оговорки бесполезна, — заявил Энгорон.

В своем решении Энгорон также отметил, что Трамп нарушил ранее принятое судебное постановление, призванное ограничить предполагаемые нарушения нью-йоркского законодательства в сфере бизнеса в ходе судебного процесса.

— Даже при наличии предварительного судебного запрета и независимого наблюдателя, следящего за его соблюдением, ответчики продолжали распространять ложную и вводящую в заблуждение информацию при ведении бизнеса, — заявил Энгорон.

Что дальше?

Трамп, утверждающий, что иск генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс является политически мотивированным, скорее всего, подаст апелляцию на это решение. Он также предпринимает последнюю попытку отложить судебное разбирательство, утверждая в апелляционном суде Нью-Йорка, что судья Энгорон не смог сузить дело после того, как апелляционная коллегия постановила, что некоторые претензии штата могут быть слишком старыми.

Джеймс утверждала, что в судебном разбирательстве по ее заявлению о мошенничестве нет необходимости, поскольку доказательства того, что Трамп нарушил исполнительный закон Нью-Йорка, являются неопровержимыми.

Генеральный прокурор заявила в судебных документах, что ее команда собрала доказательства того, что Трамп ежегодно завышал свою чистую стоимость на сумму до $3,6 млрд путем преувеличения рыночной стоимости недвижимости, включая его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп возразил против ходатайства штата о вынесении так называемого упрощенного судебного решения, заявив, что в ежегодных отчетах о финансовом состоянии, которые он предоставлял банкам и страховщикам, содержатся “убедительные оговорки” о том, что они должны сами проводить оценку. Он также утверждал, что у Джеймса не было права подавать иск, поскольку банки и страховщики не понесли никаких финансовых потерь.

Источник : Bloomberg

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