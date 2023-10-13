В Израиле количество погибших украинцев возросло до 12 граждан

Около 12 граждан Украины погибли на территории Израиля, еще восемь украинцев считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Государстве Израиль со ссылкой на данные израильской стороны. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что МИД подтверждает гибель только 11 украинцев.

По последним данным Израиля на 13 октября, в результате атаки ХАМАС там погибли 18 граждан США, 21 считается пропавшим; погибли 13 граждан Франции, девять считаются пропавшими; погибли восемь граждан Аргентины, 19 считаются пропавшими без вести.

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В то же время погибли около семи граждан Великобритании, 10 считаются пропавшими без вести; среди граждан Германии погибли четверо, еще 13 пропали без вести; погибли четверо граждан КНР, трое пропали: погибли четверо граждан Таиланда, еще девять пропали; погибли трое граждан Азербайджана и один считается пропавшим.

Среди россиян — 11 погибших, еще 14 считаются пропавшими без вести, среди граждан Беларуси — четыре погибли, а один пропал без вести.

Еще погибли по двое граждан Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин, а по одному гражданину — Ирландии, Польши, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.

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