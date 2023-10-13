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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Ізраїлі кількість загиблих українців зросла до 12 громадян

Ізраїль
Фото: Depositphotos

Близько 12 громадян України загинули на території Ізраїлю, ще 8 українців вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в посольстві України в Державі Ізраїль із посиланням на дані ізраїльської сторони. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що МЗС підтверджує загибель лише 11 українців.

За останніми даними Ізраїлю на 13 жовтня, внаслідок атаки ХАМАС там загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, 9 вважаються зниклими; загинули 8 громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

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Водночас загинули близько 7 громадян Великої Британії, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини загинули 4, ще 13 зникли безвісти; загинули 4 громадян КНР, 3 зникли: загинули 4 громадян Таїланду, ще 9 зникли; загинуло 3 громадян Азербайджану та 1 вважається зниклим.

Серед росіян – 11 загиблих, ще 14 вважаються зниклими, серед громадян Білорусі – 4 загинули, а 1 зник безвісти.

Ще загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін, а по одному громадянину – Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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