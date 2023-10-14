Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости

В Финляндии правительство намерено принять ряд законопроектов, чтобы запретить гражданам России заключать сделки по недвижимости.

По данным издания Helsingin Sanomat, о соответствующих планах объявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. По его словам, в течение зимы правительство планирует ввести полный запрет или дополнительные ограничения.

— Оценка операций с недвижимостью с гражданами стран за пределами ЕС, в частности, с россиянами пересмотрена. В течение зимы оценят возможность полного запрета этих сделок или значительных дополнительных ограничений, — утверждает он.

Введенный запрет будет предусматривать и исключения. Правительство хочет утвердить список конкретных ситуаций, когда можно будет оформить сделки.

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В то же время в Финляндии правительство планирует усилить проверку транзакций. Согласно планам, предусматривается план действий, когда закон может регулировать продажу определенных предприятий или объекты критической инфраструктуры.

В частности, министр обороны Финляндии привел пример, когда стало известно, что россияне владеют Хельсинской верфью (по данным из открытых источников, речь идет о предприятии для строительства и ремонта судов).

Источник: Helsingin Sanomat

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