Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости

Документи
Фото: Unsplash

В Финляндии правительство намерено принять ряд законопроектов, чтобы запретить гражданам России заключать сделки по недвижимости.

По данным издания Helsingin Sanomat, о соответствующих планах объявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. По его словам, в течение зимы правительство планирует ввести полный запрет или дополнительные ограничения.

— Оценка операций с недвижимостью с гражданами стран за пределами ЕС, в частности, с россиянами пересмотрена. В течение зимы оценят возможность полного запрета этих сделок или значительных дополнительных ограничений, — утверждает он.

Введенный запрет будет предусматривать и исключения. Правительство хочет утвердить список конкретных ситуаций, когда можно будет оформить сделки.

Сейчас смотрят

В то же время в Финляндии правительство планирует усилить проверку транзакций. Согласно планам, предусматривается план действий, когда закон может регулировать продажу определенных предприятий или объекты критической инфраструктуры.

В частности, министр обороны Финляндии привел пример, когда стало известно, что россияне владеют Хельсинской верфью (по данным из открытых источников, речь идет о предприятии для строительства и ремонта судов).

Читайте также
В Армении окончательно ратифицировали Римский статут. Путин заявил о готовности туда поехать
Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости

Источник: Helsingin Sanomat

заборона, Недвижимость, Рынок недвижимости, Росія, Фінляндія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Армении окончательно ратифицировали Римский статут. Путин заявил о готовности туда поехать
Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости
Комбригу ТРО Днепра объявили подозрение в незаконном отчуждении имущества на набережной: что известно
Підозра комбригу ТРО Дніпра
Палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу в Москве – WSJ
москва сіті
В Сочи прогремели взрывы, в домах пропал свет
вибух у сочі
Война в Израиле: Буданов привел факты, свидетельствующие о причастности Кремля
Кирило Буданов

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Серьезные вызовы для газового сектора: обзор реформ в Нафтогазе перед зимой 2024
Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости
Мощная защита и собственный газ! Энергетики и газовики изучили урок блекаута
Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости
Началось с Telegram-каналов, а закончилось пожизненным: за что предателю из Запорожья дали строжайшее наказание
Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина
Финляндия хочет запретить россиянам заключать сделки по недвижимости
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь