Фінляндія хоче заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості

У Фінляндії уряд має наміри ухвалити низку законопроєктів, щоб заборонити громадянам Росії укладати угоди з нерухомості.

За даними видання Helsingin Sanomat, про відповідні плани оголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен. За його словами, протягом зими уряд планує запровадити повну заборону або додаткові обмеження.

– Оцінка операцій з нерухомістю з громадянами країн за межами ЄС, зокрема, з росіянами переглянута. Протягом зими оцінять можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень, – стверджує посадовець.

Запроваджена заборонена передбачатиме і винятки. Уряд хоче затвердити список конкретних ситуацій, коли можна буде оформити угоди.

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Водночас у Фінляндії уряд планує посилити перевірення транзакцій. Згідно з планами, передбачається план дій, коли закон може регулювати продаж певних підприємств чи об’єкти критичної інфраструктури.

Зокрема, міністр оборони Фінляндії навів приклад, коли стало відомо, що росіяни володіють Гельсінською верф’ю (за даними з відкритих джерел, йдеться про підприємство для будівництва і ремонту суден).

Джерело: Helsingin Sanomat

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