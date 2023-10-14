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Илья Нежигай, редактор ленты

В Армении окончательно ратифицировали Римский статут. Путин заявил о готовности туда поехать

В Армении окончательно ратифицировали Римский статут. Путин заявил о готовности туда поехать
Фото: Getty Images

В Армении был окончательно ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

Это произошло после того, как президент Армении Ваагн Хачатурян подписал соответствующий закон о ратификации.

Государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны выполнять решения Международного уголовного суда, в частности, реализовывать ордер на арест в отношении международных преступников.

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Одним из таких преступников является российский диктатор Владимир Путин, который вместе с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой преследуются международным правосудием за депортацию украинских детей во время российско-украинской войны.

До этого, 3 октября текущего года, Римский статут был ратифицирован парламентом Армении.

Реакция России

Примечательно, что Кремль ранее заявлял о протесте послу Армении в России, поскольку официальный Ереван планировал ратифицировать Римский статут.

В ответ на это спикер армянского парламента Ален Симонян заявлял, что против Армении “совершают военные преступления”, имея в виду войну с Азербайджаном.

Вместе с тем в пятницу, 13 октября, президент России Владимир Путин говорил, что имел телефонный разговор с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны обсуждали, в частности, возможный выход Армении из организации Содружества независимых государств.

Но более примечательно то, что Путин заявил о своей готовности к визиту в Армению.

— И приглашение есть, и ему приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, видимо, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная ситуация — и я к ним съезжу, и они приедут, — заявил Путин.

Подробнее о том, что такое Римский статут МУС — можно прочитать на Фактах ICTV.

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Армения, Владимир Путин, МКС, Римський статут, Росія
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