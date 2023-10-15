ХАМАС блокирует выезд населения сектора Газа на юг — армия Израиля

Группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части сектора Газа, заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным издания The Times of Israel, в ЦАХАЛе предупредили жителей сектора Газа, что необходимо немедленно эвакуироваться из-за подготовки к предстоящему наземному вторжению. В этом регионе живет около 1 млн человек.

По информации израильской армии, уже удалось идентифицировать сотни тысяч палестинцев, которые направляются по главным дорогам в южном направлении. Однако часть из них застряла в пробках, которые возникли из-за блокпостов группировки ХАМАС.

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Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отметил, что армия обороны Израиля видит активные усилия ХАМАСа, который пытается предотвратить выезд населения. По его словам, террористы ХАМАСа хотят создать себе живой щит.

Хагари предупредил, что вскоре израильские военные планируют интенсивно атаковать город Газа, расположенный на территории сектора Газа.

Источник: The Times of Israel

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