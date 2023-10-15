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Юлия Захарченко, редактор ленты

ХАМАС блокирует выезд населения сектора Газа на юг — армия Израиля

ХАМАС блокирует выезд населения сектора Газа на юг — армия Израиля
Фото: Факти ICTV

Группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части сектора Газа, заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным издания The Times of Israel, в ЦАХАЛе предупредили жителей сектора Газа, что необходимо немедленно эвакуироваться из-за подготовки к предстоящему наземному вторжению. В этом регионе живет около 1 млн человек.

По информации израильской армии, уже удалось идентифицировать сотни тысяч палестинцев, которые направляются по главным дорогам в южном направлении. Однако часть из них застряла в пробках, которые возникли из-за блокпостов группировки ХАМАС.

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Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отметил, что армия обороны Израиля видит активные усилия ХАМАСа, который пытается предотвратить выезд населения. По его словам, террористы ХАМАСа хотят создать себе живой щит.

Хагари предупредил, что вскоре израильские военные планируют интенсивно атаковать город Газа, расположенный на территории сектора Газа.

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Источник: The Times of Israel

Израиль, Война в Израиле, Евакуація, Сектор Газа
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