ХАМАС блокує виїзд населення сектора Гази на південь – армія Ізраїлю

Угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців з північної частини сектора Гази, заявили в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними видання The Times of Israel, в ЦАХАЛі попередили жителів сектора Гази, що необхідно негайно евакуюватися через підготовку до майбутнього наземного вторгнення. У цьому регіоні живе близько 1 млн людей.

За інформацією ізраїльської армії, вже вдалося ідентифікувати сотні тисяч палестинців, які прямують головними дорогами в південному напрямку. Проте частина з них застрягла в заторах, які виникли через блокпости угрупування ХАМАС.

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Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі зазначив, що армія оборони Ізраїлю бачить активні зусилля ХАМАСу, який намагається запобігти виїзду населення. За його словами, терористи ХАМАCу хочуть створити собі живий щит.

Хагарі попередив, що невдовзі ізраїльські військові планують інтенсивно атакувати місто Ґаза, розташоване на території сектора Гази.

Джерело: The Times of Israel

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