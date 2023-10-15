Ситуация в Израиле: более 200 украинцев находятся возле египетского КПП Рафах, двое с тяжелыми ранениями

На границе сектора Газа и Египта в районе КПП Рафах находятся более 200 граждан Украины. Среди них — два человека с тяжелыми ранениями. Египетская сторона не дает разрешения пройти на свою территорию.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии журналистам. По его словам, это сведения по состоянию на вечер субботы.

— 243 наших гражданина, сегодня уже есть двое тяжелораненых среди них из-за обстрелов. Эти люди перебрались на юг Газы, ближе к Рафаху, к пункту пропуска. Кто-то под открытым небом, у знакомых, в укрытиях, — отметил он.

Посол утверждает, что сейчас на контрольно-пропускном пункте Рафаха очень критическая ситуация. По его словам, украинская сторона теряет связь со своими гражданами, потому что там ее полностью отключают, даже доступ к интернету.

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По последним данным, пограничники Египта пока не предоставили разрешения на переход людей с территории сектора Газа. Наблюдатели сообщают, что на КПП находится несколько сотен тысяч человек, в частности, иностранцы.

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