Ситуація в Ізраїлі: понад 200 українців перебувають біля єгипетського КПП Рафах, двоє з важкими пораненнями

На кордоні сектора Гази та Єгипту в районі КПП Рафах перебувають понад 200 громадян України. Серед них – двоє людей з важкими пораненнями. Єгипетська сторона не дає дозволу пройти на свою територію.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі журналістам. За його словами, це відомості станом на вечір суботи.

– 243 наших громадяни, сьогодні вже є двоє важкопоранених серед них через обстріли. Ці люди перебралися на південь Гази, ближче до Рафаха, до пункту пропуску. Хтось просто неба, у знайомих, в укриттях, – зазначив він.

Посол стверджує, що зараз на контрольно-пропускному пункті Рафаха дуже критична ситуація. За його словами, українська сторона втрачає зв’язок зі своїми громадянами, тому що там його повністю відключають, навіть доступ до інтернету.

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За останніми даними, прикордонники Єгипту поки не надали дозволу на перехід людей з території сектора Гази. Спостерігачі повідомляють, що на КПП перебуває кілька сотень тисяч людей, зокрема, іноземці.

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