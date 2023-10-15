Илья Нежигай, редактор ленты
Из Израиля в Румынию вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами — МИД
Из Тель-Авива, что в Израиле, в Бухарест (столицу Румынии) вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
— Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест, — сообщил он.
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По словам Николенко, следующий рейс планируется на завтра, 15 октября. Он будет следовать из Израиля, но на этот раз в румынский город Клуж.
— Планируем вывезти 155 украинцев, — добавил он.
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