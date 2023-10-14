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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Вірменії остаточно ратифікували Римський статут. Путін заявив про готовність туди поїхати

У Вірменії остаточно ратифікували Римський статут. Путін заявив про готовність туди поїхати
Фото: Getty Images

У Вірменії був остаточно ратифікований Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС).

Це сталось після того, як президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав відповідний закон про ратифікацію.

Держави, що ратифікували Римський статут, зобовʼязані виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, зокрема, реалізовувати ордер на арешт щодо міжнародних злочинців.

Зараз дивляться

Одним з таких злочинців є російський диктатор Володимир Путін, який разом із уповноваженою при президентові РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою переслідуються міжнародним правосуддям через депортацію українських дітей під час російсько-української війни.

До цього, 3 жовтня поточного року, Римський статут був ратифікований парламентом Вірменії.

Реакція Росії

Примітно, що Кремль раніше заявляв про протест послу Вірменії у Росії, оскільки офіційний Єреван планував ратифікувати Римський статут.

У відповідь на це речник вірменського парламенту Ален Симонян заявляв, що проти Вірменії “скоюють воєнні злочини”, маючи на увазі війну з Азербайджаном.

Разом з тим у п’ятницю, 13 жовтня, президент Росії Володимир Путін казав, що мав телефонну розмову з главою уряду Вірменії Ніколом Пашиняном. Сторони обговорювали, зокрема, можливий вихід Вірменії з організації Співдружності незалежних держав.

Але більш примітним є те, що Путін заявив про свою готовність до візиту у Вірменію.

– І запрошення є, і йому запрошення є до Росії. Подивимося. Ми все розуміємо, ми всі дорослі люди. Розуміємо, що там відбувається. Це трагедія вірмен Карабаху. Йому, мабуть, не до поїздок зараз. Але ми в контакті залишаємось, працюємо з ним, постійно на зв’язку. Складеться нормальна ситуація – і я до них з’їжджу, і вони приїдуть, – заявив Путін.

Детальніше про те, що таке Римський статут МКС – можна прочитати на Фактах ICTV.

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Вірменія, Володимир Путін, МКС, Римський статут, Росія
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