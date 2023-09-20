Мы руководствовались только доказательствами: прокурор МУС об ордере на арест Путина

Решение МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой основывается на конкретных доказательствах.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан на специальном мероприятии, организованном на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, во время военных конфликтов больше всего страдают дети, поэтому “это был чрезвычайно трагический и безмерно печальный момент”, когда независимым судьям пришлось под тяжестью доказательств выдать ордера на арест главы государства и постоянного члена Совбеза, а также так называемого комиссара по делам детей.

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Хана рассказал, что за несколько недель до принятия этого решения он побывал в пустом детском доме на линии фронта на юге Украины, и был очень впечатлен.

— Это останется со мной навсегда, когда в этой тишине, в этой страшной тишине я увидел пустые детские кроватки, одежду, сложенную стопкой, фотографии детей, которые наслаждаются Рождеством, рисунки, украшавшие стены, — подчеркнул он.

В то же время отметил, что в принятии решения об ордерах на арест судьями МУС “двигала не политика или эмоции, а доказательства”, поскольку голоса детей должны быть услышаны в зале суда.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой за причастность к организации незаконного вывоза украинских детей в РФ.

Источник : Укринформ

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