Сутки до ядерной войны: Юваль Харари объяснил, почему ХАМАС пока выигрывает войну с Израилем

Почему Израиль не выиграет в войне с исламистскими боевиками из ХАМАС и каким образом может начаться ядерная война на Ближнем Востоке — в своей колонке для The Washington Post написал известный историк и мыслитель Юваль Ной Харари, который является автором книг Sapiens, Homo Deus и Unstoppable Us, профессор истории Еврейского университета в Иерусалиме.

Факты ICTV приводят перевод его статьи без сокращений:

Война — это продолжение политики другими средствами. Многие произносят эту мантру, но мало кто уделяет ей достаточно внимания — особенно в разгар войны. На фоне кровавой бойни, устроенной ХАМАСом в Израиле, и растущих жертв среди мирного населения в Газе глубокая логика войны скрывается за огромным человеческим страданием, которое она порождает. По мере накопления тел погибших возникает вопрос: кто победит в этой войне? Не та сторона, которая убьет больше людей, не та, которая разрушит больше домов, и даже не та, которая получит больше международной поддержки, а та, которая достигнет своих политических целей.

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ХАМАС начал эту войну с конкретной политической целью: не допустить мира. После подписания мирных договоров с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном Израиль был на пороге подписания исторического мирного договора с Саудовской Аравией. Это соглашение стало бы крупнейшим достижением премьер-министра Биньямина Нетаньяху за всю его карьеру. Оно нормализовало бы отношения между Израилем и большей частью арабского мира. По настоянию саудовцев и американцев, условия договора должны были включать значительные уступки палестинцам, призванные немедленно облегчить страдания миллионов палестинцев на оккупированных территориях и возобновить израильско-палестинский мирный процесс.

Перспектива мира и нормализации отношений представляла собой смертельную угрозу для ХАМАС. С момента своего основания в 1987 г. эта фундаменталистская исламистская организация никогда не признавала права Израиля на существование и взяла на себя обязательство вести бескомпромиссную вооруженную борьбу. В 1990-е годы ХАМАС сделал все возможное, чтобы сорвать мирный процесс в Осло и все последующие усилия по достижению мира.

Более десяти лет израильское правительство во главе с Нетаньяху оставляло все серьезные попытки заключить мир с более умеренными палестинскими силами, проводило все более “ястребиную” политику в отношении оккупации спорных территорий и даже заигрывало с мессианскими идеями правого толка о превосходстве евреев.

В этот период ХАМАС проявлял удивительную сдержанность в отношениях с Израилем, и казалось, что обе стороны проводят непростую, но функциональную политику насильственного сосуществования. Но 7 октября, когда правительство Нетаньяху находилось на пороге серьезного прорыва к региональному миру, ХАМАС нанес удар со всей силой.

ХАМАС уничтожил сотни израильских граждан, причем самыми ужасными способами, которые только мог придумать. Ближайшей целью было сорвать израильско-саудовское мирное соглашение. Долгосрочной целью было посеять семена ненависти в умах миллионов людей в Израиле и во всем мусульманском мире и тем самым предотвратить мир с Израилем для последующих поколений.

ХАМАС знал, что его атака приведет израильтян в ярость, в смятение от боли и гнева, и террористы рассчитывали на то, что Израиль нанесет массированный ответный удар, причинив палестинцам огромную боль. Показательно кодовое название, которое ХАМАС дал своей операции: Аль-Акса Туфан. Слово “Туфан” означает потоп. Подобно библейскому потопу, призванному очистить мир от греха, даже ценой почти полного уничтожения человечества, атака ХАМАСа направлена на разрушения библейского масштаба.

Неужели ХАМАС не волнуют страдания, которые эта война причиняет мирным палестинцам? Конечно, у отдельных активистов ХАМАСа есть свои чувства и взгляды, но мировоззрение организации не учитывает страдания отдельных людей. Политические цели ХАМАСа продиктованы религиозными фантазиями.

В отличие от светских движений, таких как Организация освобождения Палестины, конечные цели ХАМАСа не от мира сего. Для ХАМАСа убитые Израилем палестинцы — это мученики, которым уготовано вечное райское блаженство. Чем больше убитых, тем больше мучеников.

Что же касается этой жизни, то, согласно взглядам ХАМАС и других фундаменталистских мусульманских группировок, единственной жизнеспособной целью человеческого общества на Земле является безусловное следование небесным стандартам чистоты и справедливости. Поскольку мир всегда связан с компромиссами в отношении того, что люди считают справедливостью, мир должен быть отвергнут, а абсолютная справедливость должна быть достигнута любой ценой.

Этим, кстати, объясняется любопытный феномен, появившийся в последнее время среди радикальных левых во многих западных демократиях, включая некоторые студенческие организации Гарвардского университета. Они снимают с ХАМАСа всякую ответственность за зверства, совершенные в Беэри, Кфар-Аззе и других израильских деревнях, а также за гуманитарный кризис в Газе. Вместо этого эти организации возлагают 100-процентную вину на Израиль.

Связь между радикальными левыми и фундаменталистскими организациями, такими как ХАМАС, заключается в вере в абсолютную справедливость, которая приводит к отказу признать сложность реалий этого мира. Справедливость — дело благородное, но требование абсолютной справедливости неизбежно ведет к бесконечной войне. За всю историю человечества не было заключено ни одного мирного договора, который бы не требовал компромисса или обеспечивал абсолютную справедливость.

Если целью ХАМАСа действительно является срыв израильско-саудовского мирного договора и уничтожение всех шансов на нормализацию и мир, то он выигрывает эту войну нокаутом. И Израиль помогает ХАМАСу во многом потому, что правительство Нетаньяху, похоже, ведет эту войну, не имея четких собственных политических целей.

Израиль говорит, что хочет разоружить ХАМАС, и он имеет на это полное право, защищая своих граждан. Разоружение ХАМАСа жизненно важно и для любого шанса на мир в будущем, поскольку, пока ХАМАС остается вооруженным, он будет продолжать срывать любые усилия в этом направлении. Но даже если Израилю удастся разоружить ХАМАС, это будет лишь военным достижением, а не политическим планом. Есть ли у Израиля в краткосрочной перспективе какой-либо план по спасению израильско-саудовского мирного соглашения? В долгосрочной перспективе есть ли у Израиля план достижения всеобъемлющего мира с палестинцами и нормализации отношений с арабским миром?

Глубоко погрузившись в израильскую политику в течение последнего года, я опасаюсь, что, по крайней мере, некоторые члены нынешнего правительства Нетаньяху сами зациклены на библейских представлениях и абсолютной справедливости и мало заинтересованы в мирном компромиссе.

Все заинтересованные стороны должны остановить потоп, выпущенный ХАМАСом, чтобы он не только не утопил Израиль и палестинцев, но и не разрушил весь регион. Заметим, что до ядерной войны теоретически могут оставаться считанные сутки — если Хезболла и другие иранские союзники обрушат на Израиль десятки тысяч ракет, как они угрожают это сделать, Израиль может прибегнуть к ядерному оружию в целях самосохранения. Поэтому всем сторонам следует отказаться от библейских фантазий и требований абсолютной справедливости и сосредоточиться на конкретных шагах по деэскалации конфликта и посеву семян мира и примирения.

После событий последних двух недель примирение кажется совершенно невозможным. Моя семья и друзья только что пережили сцены, напоминающие ужасы Холокоста. Но спустя восемь десятилетий после Холокоста немцы и израильтяне стали хорошими друзьями. Евреи так и не добились абсолютной справедливости в отношении Холокоста — да и как они могли? Разве может кто-то вернуть крики боли в их горло, вернуть дым в трубы Освенцима и вернуть мертвых из крематориев?

Как историк, я знаю, что проклятие истории в том, что она вызывает желание исправить прошлое. Это безнадежно. Прошлое нельзя спасти. Сосредоточьтесь на будущем. Пусть старые травмы заживают, а не служат причиной новых.

В 1948 году сотни тысяч палестинцев лишились своих домов в Палестине. В отместку в конце 1940-х — начале 1950-х годов сотни тысяч евреев были изгнаны из Ирака, Йемена и других мусульманских стран. С тех пор травмы наслаиваются на травмы, образуя порочный круг насилия, который приводит лишь к еще большему насилию. Мы не обязаны повторять этот цикл вечно. Конечно, в разгар нынешней страшной войны мы не можем надеяться на то, что нам удастся раз и навсегда остановить этот цикл. Сейчас нам необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию, а для этого нужны конкретные жесты надежды.

Одна из предложенных инициатив призывает ХАМАС освободить всех женщин, детей и младенцев, которых он держит в заложниках, в обмен на освобождение Израилем нескольких десятков палестинских женщин и подростков, которых он держит в плену. Будет ли это справедливо? Нет. Справедливость требует, чтобы ХАМАС немедленно и безоговорочно освободил всех захваченных им заложников. Но, тем не менее, эта инициатива может стать шагом к деэскалации.

Другая инициатива заключается в том, чтобы дать возможность палестинскому гражданскому населению покинуть сектор Газа и уехать в другие страны. Египет, имеющий общую границу с Газой, может и должен взять на себя инициативу в этом вопросе. Но если Египет не сможет оказать помощь, Израиль может предоставить убежище для перемещенных граждан Газы на израильской территории.

Если ни одна страна не готова принять и защитить палестинское гражданское население, то после того, как Красный Крест получит доступ к израильским заложникам, удерживаемым ХАМАС, и выяснит условия их содержания, Израиль может предложить Красному Кресту и другим международным гуманитарным группам создать временные убежища для перемещенных граждан Газы на израильской стороне границы. В этих убежищах будут размещаться женщины, дети и эвакуированные из больниц жители сектора Газа на время боевых действий против ХАМАС, а по их окончании перемещенные жители Газы вернутся в сектор Газа.

Такой шаг выполнил бы моральный долг Израиля по защите жизни мирных палестинцев и одновременно помог бы Армии обороны Израиля в ведении войны против террористов ХАМАС, сократив число мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий.

Есть ли у подобных инициатив шансы на реализацию? Не знаю. Но я знаю, что война — это продолжение политики другими средствами, что политическая цель ХАМАСа — уничтожить любой шанс на мир и нормализацию отношений, а цель Израиля — сохранить шанс на мир. Мы должны выиграть эту войну, а не помогать ХАМАСу в достижении его цели.

Источник : The Washington Post

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