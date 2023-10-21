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СМИ выяснили, как Кремль вербует шпионов в Норвегии

шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

Русскоязычный гражданин Норвегии, который уже давно живет в Осло, рассказал журналистам, как представители спецслужб РФ под видом сотрудников Русского географического общества (РГО) пытались его завербовать для шпионажа за военными объектами.

Об этом говорится в расследовании телеканала Настоящее время и проекта Система.

— Со мной связался человек, представился сотрудником Русского географического общества. Кадыровцы, ФСБ под крышей “географического общества” пытаются здесь найти симпатизантов, чтобы использовать их для каких-то своих целей, — отметил норвежец.

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Они просили мужчину сфотографировать военные объекты вблизи городов Алта и Тромсе на севере Норвегии. За съемки обещали гонорар в более $1 000 в сутки, а также предлагали съездить на так называемую географическую конференцию в Мурманск или Архангельск.

Он раскрыл имена и контактные данные двух вербовщиков, а также предоставил журналистам аудиозапись разговора с одним из них, что подтверждает его рассказ. Все это они передали в норвежскую полицию.

Расследователи говорят, что Российское географическое общество до сих пор не находится под санкциями ЕС или США, а также ранее не было замешано ни в каких шпионских скандалах. Его возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу, а главой попечительского совета является сам Владимир Путин.

В среду апреля 2023 года Норвегия выслала из страны 15 российских дипломатов, работавших на ГРУ, Службу внешней разведки или Федеральную службу безопасности (ФСБ). Фактически это были российские разведчики под дипломатическим прикрытием.

Тогда в Службе безопасности полиции Норвегии заявили, что вряд ли Россия прекратит свою шпионскую деятельность в стране.

Об активизации спецслужб РФ после полномасштабного вторжения в Украину заявили на днях и в контрразведке Германии.

Так говорят, что благодаря высылке в прошлом году российских шпионов, прикрывавшихся дипломатическим статусом, проблема стала менее неотложной.

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Источник: Настоящее время

ГРУ, Норвегия, Разведка, Росія, ФСБ, Шпигуни
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