ЗМІ з’ясували, як Кремль вербує шпигунів у Норвегії

Російськомовний громадянин Норвегії, який вже давно живе в Осло, розповів журналістам, як представники спецслужб РФ під виглядом співробітників Російського географічного товариства (РГТ) намагалися його завербувати для шпигунства за військовими об’єктами.

Про це йдеться в розслідування телеканалу Настоящее время та проєкту Система.

– Зі мною зв’язалася людина, представилася співробітником Російського географічного товариства. Кадирівці, ФСБ під дахом “географічного товариства” намагаються тут знайти симпатизантів, щоб використовувати їх для якихось своїх цілей, – зауважив норвежець.

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Вони просили чоловіка сфотографувати військові об’єкти поблизу міст Алта та Тромсе на півночі Норвегії. За зйомки обіцяли гонорар у понад $1 000 на добу, а також пропонували з’їздити на так звану географічну конференцію до Мурманська чи Архангельська.

Він розкрив імена та контактні дані двох вербувальників, а також надав журналістам аудіозапис розмови з одним із них, що підтверджує його розповідь. Все це вони передали до норвезької поліції.

Розслідувачі кажуть, що Російське географічне товариство досі не перебуває під санкціями ЄС чи США, а також досі не було замішане в жодних шпигунських скандалах. Його очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а главою опікунської ради є Володимир Путін.

В середі квітня 2023 року Норвегія вислала з країни 15 російських дипломатів, які працювали на ГРУ, Службу зовнішньої розвідки або Федеральну службу безпеки (ФСБ). Фактично це були російські розвідники під дипломатичним прикриттям.

Тоді у Службі безпеки поліції Норвегії заявили, що навряд чи Росія припинить свою шпигунську діяльність у країні.

Про активізацію спецслужб РФ після повномасштабного вторгнення в Україну заявили днями і у контррозвідці Німеччини.

Так кажуть, що завдяки висилці минулоріч російських шпигунів, які прикривалися дипломатичним статусом, проблема стала менш нагальною.

Джерело: Настоящее время

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