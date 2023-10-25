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На должность спикера Конгресса США республиканцы выдвинули Эммера, позже он снял свою кандидатуру

На должность спикера Конгресса США республиканцы выдвинули Эммера, позже он снял свою кандидатуру
Фото: Getty Images

В американской Республиканской партии поддержали конгрессмена Тома Эммера в качестве кандидата на должность спикера Палаты представителей США. Его утвердили после пяти раундов голосований на собрании Республиканской партии в Конгрессе.

По данным издания Голос Америки, в начале голосований девять кандидатов соревновались за номинацию. С каждым раундом они выбывали, еще некоторые конкуренты самостоятельно снимали свои кандидатуры.

В дальнейшем кандидатуру Тома Эммера должна утвердить Палата представителей Конгресса США на общем голосовании, чтобы он мог стать спикером.

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Том Эммер — один из американских политиков, который осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. По его словам, американский ответ на эту агрессию должен быть быстрым и непоколебимым.

Он заявил, что Россию или любую другую страну, которая пытается нарушить международное право, необходимо привлечь к ответственности. Эммер голосовал за некоторые решения американского Конгресса по оказанию помощи Украине.

Обновлено в 10:15. Эммер снял свою кандидатуру с голосования на должность спикера Палаты представителей.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что Эммеру не хватило поддержки внутри Республиканской партии. Так, он мог позволить себе потерять лишь четырех республиканцев, однако против него за закрытыми дверями выступило больше.

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Ранее два источника сообщили CNN, что члены команды бывшего президента Дональда Трампа обзванивают членов Палаты представителей от Республиканской партии и призывают их выступить против кандидатуры Тома Эммера на должность спикера.

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Источник: Голос Америки, CNN
Война в Украине, Конгресс США, республіканці
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