Антисемитизм присущ россиянам. Могут ли беспорядки на Северном Кавказе стать началом краха РФ

На Северном Кавказе в России произошла серия яростных антисемитских акций.

В Хасавюрте (Дагестан) израильтянам запретили селиться в гостиницу. В аэропорту Махачкалы (Дагестан) местные жители устроили погром перед посадкой самолета из Тель-Авива. Разъяренные мужчины выкрикивали антисемитские лозунги, выламывали двери в служебные помещения, разыскивая израильтян, а потом с криками Аллах Акбар прорвались на взлетную полосу, чтобы отыскать евреев на прилетевших рейсах. По последним данным, правоохранители задержали 60 человек.

В Черкесске (Карачаево-Черкесии) местные потребовали выгнать евреев из региона. В Нальчике (Кабардино-Балкарии) подожгли еврейский культурный центр.

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Факты ICTV расспросили кандидата политических наук, доцента Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игоря Рейтеровича о том, распространятся ли эти беспорядки на другие регионы и могут ли они означать начало краха РФ.

Пещерный антисемитизм в России

По мнению политолога, в России такие беспорядки, как в Махачкале, власти постараются минимизировать. Однако отдельные случаи нападений на синагоги, еврейские культурные центры все же могут быть. Кроме того, будет продолжаться истерика на российском пропагандистском телевидении.

Может быть так, что представители мусульманского сообщества будут преследовать отдельных деятелей, в частности еврейских, или представителей общественного мнения, что они “неправильно” выражают позицию относительно конфликта Палестины и Израиля.

По словам Игоря Рейтеровича, в России ситуация с такими еврейскими центрами на самом деле в очень плачевном состоянии, ведь с началом полномасштабной войны в Украине их количество значительно сократилось. Закрывались центры, потому что их или определяли так называемыми иноагентами, или же на местном уровне делали так, чтобы они не могли функционировать.

— В России антисемитизм, во-первых, пещерный, а, во-вторых, абсолютно присущ российскому обществу. Россияне могут рассказывать сказки, что Россия — великая страна, где все народы живут тихо-мирно, но на самом деле все далеко не так, — отметил политолог.

Погромы в аэропорту Махачкалы или ситуация с гостиницей в Хасавюрте — это очень плохая картинка на весь мир, и российское руководство это понимает. Поэтому чтобы не произошло чего-то подобного снова, российские силовики будут тщательно следить за ситуацией.

Кстати, ФСБ оказалась неготовой к такому развитию событий, потому что обычно все пытается контролировать и не дает ситуациям перейти определенные границы. А здесь совсем все пошло наперекосяк. И это является очередным признаком слабости российской системы.

Начало краха РФ?

В апреле 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News отметил, что Россию ждет крах. По его словам, РФ — это искусственно созданная ошибка и настал момент, когда эта страна должна развалиться. А еще Буданов предсказал глобальные изменения в России, которые, по его мнению, помогут прекратить войну в Украине в нашу пользу.

Политолог Игорь Рейтерович соглашается, что эти беспорядки на Северном Кавказе могут быть одним из предвестников развала Российской Федерации. Религиозно-этнические конфликты в РФ были и будут всегда. Но это государство тщательно скрывает.

После Второй чеченской войны режим Путина загнал “под плинтус” все религиозные противостояния, чтобы они не стали публичными.

Как конфликт Израиля и сектора Газа может повлиять на Украину

Война в Украине — очень тяжелое испытание для нас. Мы всячески пытаемся расширить круг союзников — найти их в исламском, латинском и азиатском мире.

В войне ХАМАСа и Израиля большинство мусульманских стран поддерживают именно палестинский народ. Даже президент Турции Эрдоган заявил, что будет добиваться признания Израиля военным преступником.

А США, как известно, в этой войне поддерживают Тель-Авив, а еще помогают Украине в нашей войне. Может ли случиться так, что из-за войны в Израиле мусульманский мир станет еще и антиукраинским?

По словам политолога Игоря Рейтеровича, ситуация для Украины может стать угрожающей в случае, если конфликт между Израилем и ХАМАС выйдет на глобальный уровень — то есть туда присоединятся другие страны исламского мира и, разумеется, не на стороне Израиля. Тогда начнется цивилизационный разлом.

Но, по убеждению эксперта, сейчас этого не произойдет хотя бы по одной причине — исламский мир крайне неоднороден. Есть светские страны типа Турции, а есть радикальные страны, например, Афганистан, где живут по законам шариата. И эта неоднородность дает нам возможности для определенного дипломатического маневра, замечает политолог.

— Мы правильно делаем заявления в поддержку Израиля. Кроме того, украинские мусульмане не выступают против государственной позиции, — подчеркнул эксперт.

Игорь Рейтерович надеется на качественную украинскую дипломатию: что удастся договариваться и с исламскими странами, и поддерживать Израиль.

Беспорядки и митинги на Северном Кавказе

Вечером 28 октября прошел стихийный антиизраильский митинг на площади Ленина в Махачкале. Об инцидентах не сообщалось.

Вечером в воскресенье, 29 октября, толпа дагестанцев ворвалась в здание аэропорта Махачкалы — они хотели “встретить” рейс из Тель-Авива. Погромщики проверяли машины (даже автозак ОМОНа остановили), служебные помещения, требовали у людей паспорта и пытались проникнуть в самолет.

Минздрав Дагестана сообщил, что в результате беспорядков ранения получили более 20 человек. Госпитализированы 10 человек, два из них — в крайне тяжелом состоянии. Силовики задержали 60 погромщиков и установили личности 150 людей, сообщает издание Настоящее время.

28 октября вечером в городе Хасавюрт (также Дагестан) местные жители пришли к гостинице Фламинго, так как перед этим в Telegram-каналах распространили сообщение, что в отеле якобы полно евреев. Собравшиеся люди потребовали от постояльцев подойти к окнам. А когда этого не сделали, разъяренная толпа стала бросать камни в гостиницу.

Прибывшая полиция все-таки разрешила некоторым участникам зайти в отель и убедиться, что граждан Израиля там нет. Вскоре толпа разошлась, а возле отеля повесили объявление:

Потом собравшиеся решили осмотреть еще и гостиницу Киев, но и там не нашли граждан Израиля.

Ряд российских пропагандистских СМИ пишет, что сообщения о евреях в гостиницах Хасавюрта появились на ТГ-канале Утро Дагестан, который запустил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, проживающий в Украине. Кстати, он опроверг свою причастность к каналу.

В городе Черкесск, столице Карачаево-Черкесии, 28 октября прошел несогласованный антиизраильский митинг. По сообщениям, пришло около 200 человек, они потребовали выселить евреев из Республики и не пускать израильских беженцев. К людям вышел представитель властей и заявил, что для выселения евреев нет законных оснований.

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, утром 29 октября неизвестные подожгли недостроенный еврейский культурный центр. Территорию центра забросали горящими автомобильными шинами, а на стене написали Смерть яхудам.

Реакция российских властей

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на события в Махачкале и Хасавюрте. По его словам, дагестанцы поддались на призывы экстремистских ресурсов, администрируемых врагами России. Но также отметил, что инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. О каком именно инциденте идет речь, Сергей Меликов не уточнил.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выступил в поддержку народа Палестины, но против антисемитских акций в России. В заявлении отмечается, что на территории Северного Кавказа столетиями живут евреи, которые не имеют никакого отношения к “геноциду палестинцев со стороны Израиля, США и их приспешников”.

Представитель иудейской общины Дагестана Овадья Исаков заявил, что ситуация в регионе очень тяжелая, люди из общины боятся. По его словам, некуда перевезти 300-400 семей, которые проживают в Дербенте, поскольку в России теперь нигде не безопасно.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане.

Реакция Израиля

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сделанном в воскресенье вечером, говорится, что Израиль ожидает от российских властей защиты всех израильских граждан и всех евреев. А также решительных действий против участников беспорядков и против подстрекательства к насилию против евреев и израильтян.

Позиция Украины

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов считает, что антиизраильские акции и погромы на Северном Кавказе — это всего лишь начало. По его словам, теперь в России евреи или граждане Израиля вообще не могут чувствовать себя в безопасности.

— Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия с ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ (Еврейское агентство для Израиля), грязные шутки Путина о евреях — набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля, — отметил Данилов.

Глава СНБО считает, что новая волна черносотенских погромов в России — лишь дело времени.

Справка: Черносотенцы — это сборное название для шовинистичных и антисемитских ультранационалистичных организаций, которые действовали в Российской Империи в период 1905-1914 гг. Они отстаивали великодержавие Российской Империи, не призвали украинцев и белорусов как отдельные народы, устраивали погромы евреям, убивали оппозиционных деятелей. После Перестройки в РФ снова возродилось это движение.

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