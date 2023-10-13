Лагерь зла еще не сформирован: приближается ли человечество к Третьей мировой войне

Россия развязала полномасштабную войну в Украине, боевики ХАМАС неожиданно напали на Израиль, Южная Корея и Япония усиливают оборону из-за бряцания Ким Чен Ыном ракетами. Неудивительно, что ввиду всего этого в мире нарастают опасения относительно возможной новой мировой войны.

Политологи и аналитики расходятся в прогнозах — кто-то говорит, что человечество в шаге от Третьей мировой; кто-то наоборот скептически к этому относится.

Однако Факты ICTV спросили кандидата политических наук, доцента Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игоря Рейтеровича, есть ли риск начала мировой войны.

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По его словам, сейчас вероятность вспышки глобальной войны очень мала ввиду того, что нет двух блоков, которые бы противостояли друг другу. Как это было во время Первой мировой войны (Антанта и Тройственный союз) и во время Второй мировой войны (блок стран Оси и антигитлеровская коалиция).

На сегодня в мире есть только один блок условно демократический — это НАТО и ряд стран, которые являются союзниками: Япония, Австралия. А в противовес этой коалиции только начинает формироваться новая ось зла. Но стоит заметить, что к этой оси не относится Китай, отмечает Игорь Рейтерович.

— Как бы мы ни относились к Китаю, но он пока не видит для себя интереса выступать в каком-то союзе с такими странами, как Россия, Иран или даже Северная Корея, потому что КНР не играет роли лидера. Пока нет уже созданного блока для противостояния НАТО, риск новой мировой войны незначителен, — считает политолог.

Региональные конфликты

Израиль

Война в Израиле останется локальным военным конфликтом и вряд ли запустит более глобальные боевые действия, считает Игорь Рейтерович. На Израиль еще могут попытаться напасть Сирия и Иран. У остальных стран более-менее нормальные отношения с Тель-Авивом.

Но и Иран вряд ли нападет, потому что наверняка понял намек Соединенных Штатов, которые отправили свои авианосные группы в регион.

Вероятно, к конфликту присоединятся боевики ливанской Хезболлы, которые уже успели пригрозить Израилю и США своими противокорабельными береговыми комплексами.

Могут попытаться напасть на Израиль какие-то боевики из Сирии. Но накануне по сирийским аэропортам Дамаска и Алеппо были нанесены ракетные удары. По мнению Игоря Рейтеровича, это помешает, например, Ирану посадить на аэродромах самолеты с оружием для продолжения войны против Израиля.

Политический эксперт считает, что конфликт останется на уровне ХАМАС — Израиль, ну, возможно, с присоединением Хезболлы.

Но человечество должно понимать, что ситуация с Израилем — это некий тревожный звоночек, что количество региональных конфликтов может возрасти.

Китай — Тайвань

Если произойдет военный конфликт между Китаем и Тайванем, то эта история уже не будет региональной, ведь Тайвань поддерживают Соединенные Штаты Америки.

Но согласно доктрине и заявлениям, которые сегодня делает Китай, он в ближайшие три или даже пять лет не рассматривает вариант военного вторжения на Тайвань. Прежде всего, Китай физически не готов к этому.

Политолог Игорь Рейтерович напомнил, что в Китае уволили все ракетное командование. Официально Пекин не называет причину, но в основном говорят, что из-за повальной коррупции. Кроме того, Китай провел моделирование нападения на Тайвань. Такое же моделирование провели и американцы. В обоих случаях КНР терпит поражение.

Согласно американскому моделированию, война закончится через две недели победой Тайваня и США (при условии неиспользования ядерного оружия). Согласно моделированию китайцев, война продлится три недели и тоже закончится победой Тайваня и США. Именно поэтому Пекин больше заинтересован в усилении своего военного потенциала, а на это нужно время.

КНДР — Япония и Южная Корея

Есть риск конфликта Северной Кореи с Южной, или с Японией. Но на сегодня Китай, который является основным игроком в регионе, в таких военных конфликтах не заинтересован. Причина та же — Китай не имеет достаточно силы, чтобы получить с этого какую-то выгоду. Однако возможны провокации, усиление напряжения, но именно война в ближайшее время — вряд ли.

Да и КНДР физически не сможет напасть на Южную Корею без Китая, потому что в Южной Корее, например, в два раза больше населения. Кроме того, официальный Сеул активно увеличивает бюджет на армию.

Можно вспомнить, что КНДР имеет ядерные ракеты, но пока никто не знает, в каком они состоянии и способны ли эти ракеты что-то кардинально изменить. Кстати, Китаю очень не нравятся провокационные пуски северокорейских ракет в море, ведь это заставляет и Японию, и Южную Корею усиливаться. А китайцы просто не успевают за ними.

Например, Япония на ближайшие два года запланировала построить восемь кораблей нового класса, которые фактически являются “убийцами авианосцев”. А авианосцы в регионе есть только у Китая. Поэтому понятно, против кого Япония развивает флот.

— Китаю бы еще каких-то лет пять на перевооружение, чтобы потом выйти на арену сильным. А тут из-за Ким Чен Ына Китай все никак не может догнать соседей, — говорит Игорь Рейтерович.

Что касается ядерного оружия, то, по разным оценкам, у Китая от 350 до 500 таких ракет, а у США только развернутых ядерных боеголовок до 1 700 единиц. Что может начинать Китай, если его арсенал в три раза меньше американского?

Учитывая вышесказанное, можно увидеть, что второй лагерь — “лагерь зла” — для начала новой мировой войны не сформирован, его еще нет. Поэтому демократическому лагерю не с кем воевать.

Россия может попытаться напасть на страны Балтии?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если сейчас войну в Украине поставить на паузу, Россия к 2028 году сможет восстановить свою армию и попытаться напасть снова, но уже на другие страны. Под угрозой оказываются страны Балтии — члены НАТО.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, у российского президента Путина была идея с территории Беларуси напасть на Польшу с помощью вагнеровцев. Но ситуация с ЧВК Вагнера в итоге сложилась печально, да и, возможно, президент Александр Лукашенко не захотел предоставить плацдарм для замысла Путина — поэтому вариант с Польшей отпал.

Какова же логика Путина планировать нападение на страны Балтии, ведь Североатлантический блок намного сильнее РФ? Игорь Рейтерович предполагает, что Путин может попытаться максимально раскачать тему ядерной эскалации, а затем на пике боевых действий заявить о возможности каких-то мирных переговоров.

И под этим соусом Путин решает две задачи, считает эксперт: президент РФ показывает своему народу, что Россия согласилась на переговоры ради сохранения человечества; и наверняка диктатор снова заговорит об Украине — например, чтобы оккупированный Крым все же оставался российским.

Однако нападение на страны Балтии политолог считает маловероятным, потому что вряд ли окружение Путина этого захочет, да и реакция НАТО может быть более жесткой.

Как Украине готовиться к условной Третьей мировой войне

По словам историка, политического эксперта Игоря Рейтеровича, если будет угроза новой мировой войны, то для Украины мало что изменится — мы находимся в состоянии глобальной для себя войны.

То, что Украина делает сейчас — должна делать и в дальнейшем: усиливать Вооруженные силы Украины, возвращать территории, увеличивать расходы на оборону, налаживать работу в тылу, восстанавливать экономику и быть в хороших отношениях с теми странами, которые нам сегодня помогают.

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