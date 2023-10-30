Антисемітизм властивий росіянам. Чи можуть заворушення на Північному Кавказі стати початком краху РФ

На Північному Кавказі в Росії сталася серія лютих антисемітських акцій.

У Хасав’юрті (Дагестан) ізраїльтянам заборонили селитися в готель. В аеропорту Махачкали (Дагестан) місцеві жителі влаштували погром перед посадкою літака з Тель-Авіва. Розлючені чоловіки вигукували антисемітські гасла, виламували двері до службових приміщень, розшукуючи ізраїльтян, а потім із криками Аллах Акбар прорвалися на злітну смугу, щоб відшукати євреїв на рейсах, що прилетіли. За останніми даними, правоохоронці затримали 60 осіб.

У Черкеську (Карачаєво-Черкесії) місцеві зажадали вигнати євреїв із регіону. У Нальчику (Кабардино-Балкарії) підпалили єврейський культурний центр.

Зараз дивляться

Факти ICTV розпитали кандидата політичних наук, доцента Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ігоря Рейтеровича про те, чи поширяться ці заворушення на інші регіони та чи можуть вони означати початок краху РФ.

Печерний антисемітизм в Росії

На думку політолога, у Росії такі заворушення, як в Махачкалі, влада намагатиметься мінімізувати. Проте окремі випадки нападів на синагоги, єврейські культурні центри все ж можуть бути. Крім того, продовжуватиметься істерика на російському пропагандистському телебаченні.

Може бути так, що представники мусульманської спільноти будуть переслідувати окремих діячів, зокрема єврейських, або представників громадської думки, що вони “неправильно” висловлюють позицію щодо конфлікту Палестини та Ізраїлю.

За словами Ігоря Рейтеровича, в Росії ситуація з такими єврейськими осередками насправді у дуже плачевному стані, адже з початком повномасштабної війни в Україні їхня кількість значно скоротилася. Закривалися центри, тому що їх або визначали так званими іноагентами, або ж на місцевому рівні робили так, щоб вони не могли функціонувати.

– В Росії антисемітизм, по-перше, печерний, а, по-друге, абсолютно властивий російському суспільству. Росіяни можуть розповідати казки, що Росія – велика країна, де всі народи живуть тихо-мирно, та насправді все далеко не так, – наголосив політолог.

Погроми в аеропорту Махачкали чи ситуація з готелем у Хасав’юрті – це дуже погана картинка на увесь світ, і російське керівництво це розуміє. Тому щоб не сталося чогось подібного знову, російські силовики ретельно стежитимуть за ситуацією.

До речі, ФСБ виявилася неготовою до такого розвитку подій, бо зазвичай все намагається контролювати і не дає ситуаціям перейти певні межі. А тут зовсім все пішло шкереберть. І це є черговою ознакою слабкості російської системи.

Початок краху РФ?

У квітня 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю каналу ABC News наголосив, що Росію чекає крах. За його словами, РФ – це штучно створена помилка і настав момент, коли ця країна має розвалитися. А ще Буданов передбачив глобальні зміни в Росії, які, на його думку, допоможуть припинити війну в Україні на нашу користь.

Політолог Ігор Рейтерович погоджується, що ці заворушення на Північному Кавказі можуть бути одним із передвісників розвалення Російської Федерації. Релігійно-етнічні конфлікти у РФ були і будуть завжди. Але це держава ретельно приховує.

Після Другої чеченської війни режим Путіна загнав “під плінтус” усі релігійні протистояння, щоб вони не стали публічними.

Як конфлікт Ізраїлю і сектора Гази може вплинути на Україну

Війна в Україні є дуже важким випробуванням для нас. Ми усіляко намагаємося розширити коло союзників – знайти їх в ісламському, латинському та азійському світі.

У війні ХАМАСу та Ізраїлю більшість мусульманських країн підтримують саме палестинський народ. Навіть президент Туреччини Ердоган заявив, що домагатиметься визнання Ізраїлю воєнним злочинцем.

А США, як відомо, у цій війні підтримують Тель-Авів, а ще допомагають Україні в нашій війні. Тож чи може статися так, що через війну в Ізраїлі мусульманський світ стане ще й антиукраїнським?

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, ситуація для України може стати загрозливою у випадку, якщо конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом вийде на глобальний рівень – тобто туди приєднаються інші країни ісламського світу і, зрозуміло, не на боці Ізраїлю. Тоді почнеться цивілізаційний розлом.

Та, на переконання експерта, зараз цього не станеться хоча б з однієї причини – ісламський світ вкрай неоднорідний. Є світські країни типу Туреччини, а є радикальні країни, наприклад, Афганістан, де живуть за законами шаріату. І ця неоднорідність дає нам можливості для певного дипломатичного маневру, зауважує політолог.

– Ми правильно робимо заяви на підтримку Ізраїлю. Крім того, українські мусульмани не виступають проти державної позиції, – наголосив експерт.

Ігор Рейтерович сподівається на якісну українську дипломатію: що вдасться домовлятися і з ісламськими країнами, і підтримувати Ізраїль.

Заворушення і мітинги на Північному Кавказі

Увечері 28 жовтня відбувся стихійний антиізраїльський мітинг на площі Леніна в Махачкалі. Про інциденти не повідомляли.

Увечері в неділю, 29 жовтня, натовп дагестанців увірвався в будівлю аеропорту Махачкали – вони хотіли “зустріти” рейс із Тель-Авіва. Погромники перевіряли машини (навіть автозак ОМОНу зупинили), службові приміщення, вимагали у людей паспорти й намагалися проникнути в літак.

МОЗ Дагестану повідомило, що внаслідок заворушень поранення дістали понад 20 осіб. Госпіталізовано 10 осіб, двоє з них – у вкрай важкому стані. Силовики затримали 60 погромників і встановили особи 150 людей, повідомляє видання Настоящее время.

28 жовтня ввечері в місті Хасав’юрт (також Дагестан) місцеві жителі прийшли до готелю Фламінго, оскільки перед цим у Telegram-каналах поширили повідомлення, що в готелі нібито повно євреїв. Присутні зажадали від постояльців підійти до вікон. А коли цього не зробили, розлючений натовп почав кидати каміння в готель.

Поліція все ж таки дозволила деяким учасникам зайти в готель і переконатися, що громадян Ізраїлю там немає. Незабаром натовп розійшовся, а біля готелю повісили оголошення:

Потім присутні вирішили оглянути ще й готель Київ, але й там не знайшли громадян Ізраїлю.

Низка російських пропагандистських ЗМІ пише, що повідомлення про євреїв у готелях Хасав’юрта з’явилися на ТГ-каналі Утро Дагестан, який запустив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, що проживає в Україні. До речі, він спростував свою причетність до каналу.

У місті Черкеськ, столиці Карачаєво-Черкесії, 28 жовтня відбувся неузгоджений антиізраїльський мітинг. За повідомленнями, прийшло близько 200 осіб, вони вимагали виселити євреїв із Республіки і не пускати ізраїльських біженців. До людей вийшов представник влади і заявив, що для виселення євреїв немає законних підстав.

У Нальчику, столиці Кабардино-Балкарії, вранці 29 жовтня невідомі підпалили недобудований єврейський культурний центр. Його територію закидали автомобільними шинами та підпалили, а на стіні написали Смерть яхудам.

Реакція російської влади

Глава Дагестану Сергій Меліков відреагував на події в Махачкалі та Хасав’юрті. За його словами, дагестанці піддалися на заклики екстремістських ресурсів, адміністрованих ворогами Росії. Але також зазначив, що інцидент ніяк не прикрашає тих, хто піддався на провокації та дозволив собою маніпулювати. Про який саме інцидент ідеться, Сергій Меліков не уточнив.

Координаційний центр мусульман Північного Кавказу виступив на підтримку народу Палестини, але проти антисемітських акцій у Росії. У заяві наголошується, що на території Північного Кавказу сторіччями живуть євреї, які не мають жодного стосунку до “геноциду палестинців з боку Ізраїлю, США та їхніх поплічників”.

Представник юдейської громади Дагестану Овадья Ісаков заявив, що ситуація в регіоні дуже важка, люди з громади бояться. За його словами, нікуди перевезти 300-400 сімей, які проживають у Дербенті, оскільки в Росії тепер ніде не безпечно.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін поставив на контроль розслідування кримінальної справи про масові заворушення в Дагестані.

Реакція Ізраїлю

У заяві канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, зробленій у неділю ввечері, йдеться про те, що Ізраїль очікує від російської влади захисту всіх ізраїльських громадян і всіх євреїв. А також рішучих дій проти учасників заворушень і проти підбурювання до насильства проти євреїв та ізраїльтян.

Позиція України

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов вважає, що антиізраїльські акції та погроми на Північному Кавказі – це всього лише початок. За його словами, тепер у Росії євреї або громадяни Ізраїлю взагалі не можуть почуватися в безпеці.

– Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ (Єврейська агенція для Ізраїлю), брудні жарти Путіна про євреїв – тенденція офіційної антиізраїльської позиції Кремля, що набирає сили, – зазначив Данілов.

Глава РНБО вважає, що нова хвиля чорносотенських погромів у Росії — лише справа часу.

Довідка: Чорносотенці – це збірна назва для шовіністичних і антисемітських ультранаціоналістичних організацій, які діяли в Російській Імперії в період 1905-1914 рр. Вони відстоювали великодержавність і антисемітські погляди. Вони відстоювали “великодержавність” Російської Імперії, не визнавали українців і білорусів як окремі народи, влаштовували погроми євреям, вбивали опозиційних діячів. Після Перебудови в РФ знову відродився цей рух.

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