Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании

Трансгендерные люди могут принимать крещение, быть свидетелями во время венчания и крестными родителями, если они ведут “жизнь согласно вере”.

Об этом заявила Дикастерия доктрины веры, сообщает ANSA.

— Транссексуал, который прошел гормональное лечение и операцию по смене пола, может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуаций, в которых существует риск вызвать публичный скандал или дезориентацию. В случае детей или подростков с транссексуальностью, если они хорошо подготовлены и желают, они могут принять крещение, — говорится в сообщении Ватикана.

Отмечается, что трансгендеры могут быть крестными родителями во время крещения на усмотрение местного священника, а также свидетелями на церковном венчании. В то же время местный священник должен проявлять “пастырское благоразумие” в своем решении.

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В то же время представители церкви неоднозначно ответили на вопрос, может ли гомосексуальная пара крестить своего ребенка, в том числе зачатого в результате суррогатного материнства.

— Для того чтобы ребенок был крещен, должна существовать обоснованная надежда, что он будет воспитан в католической религии, — заявлено в разъяснении.

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