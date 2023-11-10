Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании

Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании
Фото: Depositphotos

Трансгендерные люди могут принимать крещение, быть свидетелями во время венчания и крестными родителями, если они ведут “жизнь согласно вере”.

Об этом заявила Дикастерия доктрины веры, сообщает ANSA.

— Транссексуал, который прошел гормональное лечение и операцию по смене пола, может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуаций, в которых существует риск вызвать публичный скандал или дезориентацию. В случае детей или подростков с транссексуальностью, если они хорошо подготовлены и желают, они могут принять крещение, — говорится в сообщении Ватикана.

Отмечается, что трансгендеры могут быть крестными родителями во время крещения на усмотрение местного священника, а также свидетелями на церковном венчании. В то же время местный священник должен проявлять “пастырское благоразумие” в своем решении.

Сейчас смотрят

В то же время представители церкви неоднозначно ответили на вопрос, может ли гомосексуальная пара крестить своего ребенка, в том числе зачатого в результате суррогатного материнства.

— Для того чтобы ребенок был крещен, должна существовать обоснованная надежда, что он будет воспитан в католической религии, — заявлено в разъяснении.

Ранее Папа Римский заверил епископов УГКЦ в полной поддержке Украины.

Читайте также
Украинская ЛГБТ+ активистка Елена Шевченко стала Женщиной года по версии журнала Time
Олена Шевченко

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

ЛГБТ, Трансгендер, Церква
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Распространял нарративы РФ и благословлял убийства украинцев: патриарху РПЦ Кириллу сообщили о трех подозрениях
Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании
Митрополит Молдовы отправил гневное письмо в Москву: попытка цивилизованного “развода” с РПЦ
митрополит Володимир Молдова
Власти Испании конфисковали похищенное из Украины скифское золото на €60 млн
Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании
Совет церквей призывает не преследовать тех, кому вера не позволяет брать в руки оружие
ВРЦіРО
Гендерное равенство, права ЛГБТИК+ и людей с инвалидностью: в Киеве состоялся Форум союзников/ц БАМ! 2023
Форум союзників/ць

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Ватикан разрешил трансгендерам принимать крещение и быть свидетелями на венчании
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь