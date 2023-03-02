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Факты / Україна / Общество

Украинская ЛГБТ+ активистка Елена Шевченко стала Женщиной года по версии журнала Time

Валентина Чорна, редактор ленты
Олена Шевченко

Украинская ЛГБТ-активистка и защитница прав женщин Елена Шевченко попала в список Женщин года по версии журнала Time.

В 2017 году Елена стала соучредителем киевской организации Insight для поддержки женщин и ЛГБТ-сообществ.

Как пишет издание, за последние пять лет она подвергалась нападениям 7 раз.

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Елена Шевченко и ее коллеги сосредоточили свои усилия на сборе средств для закупок: от аптечек до гормональных препаратов для трансгендерных людей. По ее оценкам, в 2022 году они собрали более $400 тыс. от различных доноров и компаний.

Елена Шевченко рассказала, что ее цель — показать, что сообщества ЛГБТ+ очень активны “на разных линиях фронта, не только на военном, но и в других сферах”.

— Нужно напоминать людям, что женщины — это не те люди, которые должны только рожать новых солдат и заботиться о наших героях, — отметила она.

Также в список Женщины года по версии журнала Time вошли актрисы Кейт Бланшетт и Анджела Бассет, иранская журналистка Масих Алинеджад, пакистанская климатическая активистка Аишу Сиддик и другие.

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Фото: Елена Шевченко

Источник: TIME
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