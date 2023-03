Украинская ЛГБТ+ активистка Елена Шевченко стала Женщиной года по версии журнала Time

Украинская ЛГБТ-активистка и защитница прав женщин Елена Шевченко попала в список Женщин года по версии журнала Time.

В 2017 году Елена стала соучредителем киевской организации Insight для поддержки женщин и ЛГБТ-сообществ.

Как пишет издание, за последние пять лет она подвергалась нападениям 7 раз.

Елена Шевченко и ее коллеги сосредоточили свои усилия на сборе средств для закупок: от аптечек до гормональных препаратов для трансгендерных людей. По ее оценкам, в 2022 году они собрали более $400 тыс. от различных доноров и компаний.

Елена Шевченко рассказала, что ее цель — показать, что сообщества ЛГБТ+ очень активны “на разных линиях фронта, не только на военном, но и в других сферах”.

“You need to remind people that women are not people who just need to give birth to new soldiers and take care of our heroes.”

How Olena Shevchenko (@InsightOlena) is fighting for women and LGBTQI communities during the war in Ukraine https://t.co/ERyRl7l8fR pic.twitter.com/q4qJKZABaI

— TIME (@TIME) March 2, 2023