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Ватикан дозволив трансгендерам приймати хрещення та бути свідками на вінчанні

Ватикан дозволив трансгендерам приймати хрещення та бути свідками на вінчанні
Фото: Depositphotos

Трансгендерні люди можуть приймати хрещення, бути свідками під час вінчання і хрещеними батьками, якщо вони ведуть “життя згідно з вірою”.

Про це заявила Дикастерія доктрини віри, повідомляє ANSA.

– Транссексуал, який пройшов гормональне лікування та операцію зі зміни статі, може прийняти хрещення на тих же умовах, що й інші віряни, якщо немає ситуацій, в яких існує ризик викликати публічний скандал або дезорієнтацію. У випадку дітей або підлітків з транссексуальністю, якщо вони добре підготовлені та бажають, вони можуть прийняти хрещення, – йдеться у повідомленні Ватикану.

Зазначається, що трансгендери можуть бути хрещеними батьками під час хрещення на розсуд місцевого священника, а також свідками на церковному вінчанні. Водночас місцевий священник повинен проявляти “пастирську розсудливість” у своєму рішенні.

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Водночас представники церкви неоднозначно відповіли на запитання, чи гомосексуальна пара може хрестити свою дитину, зокрема зачату в результаті сурогатного материнства.

– Для того щоб дитина була охрещена, повинна існувати обґрунтована надія, що вона буде вихована в католицькій релігії, – заявлено в роз’ясненні.

Раніше Папа Римський запевнив єпископів УГКЦ у цілковитій підтримці України.

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ЛГБТ, Трансгендер, Церква
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