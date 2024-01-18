Бездействие угрожает нацбезопасности: Байден призвал лидеров Конгресса принять помощь Украине

В среду, 17 января, президент США Джо Байден обсудил с членами Конгресса необходимость продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине. Он призвал конгрессменов как можно быстрее принять законопроект о нацбезопасности.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Указано, что президент встретился с руководством Конгресса, председателями и ведущими членами комитетов по вопросам разведки, вооруженных сил и ассигнований Палаты представителей и Сената, а также комитетов по иностранным делам Сената и по иностранным делам Палаты представителей.

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Во время встречи глава Белого дома отметил важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, в частности средствами противовоздушной обороны и артиллерии.

— Дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование на поддержку Украины и послать мощный сигнал о решимости США, — говорится в заявлении.

Байден отметил важность решения проблемы нелегальной миграции на границе. Он выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе.

Президент призвал Конгресс как можно быстрее принять его закон о национальной безопасности.

Что говорят члены Конгресса по итогам встречи

После встречи спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы дальше настаивают на изменениях, которые должны произойти на границах, прежде чем они будут готовы обсуждать Украину.

— Мы понимаем, что есть беспокойство относительно безопасности и суверенитета Украины, но американский народ имеет то же беспокойство относительно нашего внутреннего суверенитета и нашей безопасности, — сказал Джонсон журналистам, пишет Голос Америки.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер добавил, что “за столом было много согласия”, что нужно помочь Украине. В то же время было согласие, что нужно решать и вопрос границ.

По его ожиданиям, Конгресс может достичь согласия до конца этой недели, и “вскоре после этого” проголосовать за пакеты дополнительной помощи.

Всего за несколько часов до встречи с Байденом республиканцы в Конгрессе заявили, что не пойдут на договоренность по границам для того, чтобы разблокировать дополнительное бюджетное финансирование с помощью Украине.

Так, сенатор Линдси Грэм днем провел пресс-конференцию, на которой заявил, что денег для Украины не будет, пока администрация не решит проблему границы.

В то же время демократы и некоторые республиканцы были полны оптимизма. Так, Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Митч Макконнелл уверяли журналистов, что, вероятно, соглашение скоро будет достигнуто.

Напомним, республиканцы в Палате представителей Конгресса США с сентября 2023 года не могут договориться с демократами о продолжении поддержки Украины.

В декабре среди требований республиканцев появилось условие, что одобрение финансовой помощи для Украины на сумму более $60 млрд от США должно идти в одном законопроекте вместе с изменениями в миграционной политике США и усилением границы на юге страны.

Фото: White House

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