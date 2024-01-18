Ночь в РФ: в Москву и Петербург летели дроны, над Белгородом работала ПВО
Ночь на 18 января в Российской Федерации не была тихой.
Около 01:30 по местному времени противовоздушной обороне, как утверждают в Минобороны России, пришлось сбивать беспилотники.
Один дрон якобы был уничтожен над территорией Московской области, а другой, убеждают в российском оборонном ведомстве, был перехвачен над территорией Ленинградской области.
Московская область
Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, БпЛА якобы приземлили в городском округе Подольск.
Разрушений и пострадавших, убеждает мэр Москвы, нет.
Ленинградская область
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на первую дроновую атаку области еще не реагировал.
Однако росСМИ уже сообщают, что БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Белгородская область
Утром сирена, а затем ряд взрывов разбудили жителей Белгорода.
Как заявил в утреннем видеообращении губернатор области Вячеслав Гладков, “летело десять ракет, все успешно уничтожены противовоздушной обороной”.
Известно о выбитых окнах в одном из домов в Белгородском районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Минобороны РФ, Сергей Собянин, Вячеслав Гладков, ASTRA