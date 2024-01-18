Ночь в РФ: в Москву и Петербург летели дроны, над Белгородом работала ПВО

Ночь на 18 января в Российской Федерации не была тихой.

Около 01:30 по местному времени противовоздушной обороне, как утверждают в Минобороны России, пришлось сбивать беспилотники.

Один дрон якобы был уничтожен над территорией Московской области, а другой, убеждают в российском оборонном ведомстве, был перехвачен над территорией Ленинградской области.

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Московская область

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, БпЛА якобы приземлили в городском округе Подольск.

Разрушений и пострадавших, убеждает мэр Москвы, нет.

Ленинградская область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на первую дроновую атаку области еще не реагировал.

Однако росСМИ уже сообщают, что БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Белгородская область

Утром сирена, а затем ряд взрывов разбудили жителей Белгорода.

Как заявил в утреннем видеообращении губернатор области Вячеслав Гладков, “летело десять ракет, все успешно уничтожены противовоздушной обороной”.

Известно о выбитых окнах в одном из домов в Белгородском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Минобороны РФ, Сергей Собянин, Вячеслав Гладков, ASTRA

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