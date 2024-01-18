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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ніч у РФ: до Москви та Петербурга летіли дрони, над Бєлгородом працювала ППО

Ніч у РФ: до Москви та Петербурга летіли дрони, над Бєлгородом працювала ППО
Фото: Depositphotos

Ніч проти 18 січня в Російській Федерації не була тихою.

Близько 01:30 за місцевим часом протиповітряній обороні, як стверджують у Міноборони Росії, довелось збивати безпілотники.

Один дрон нібито було знищено над територією Московської області, а інший, переконують у російському оборонному відомстві, перехопили над територією Ленінградської області.

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Московська область

Як уточнив мер Москви Сергій Собянін, БпЛА нібито приземлили в міському окрузі Подольськ.

Руйнувань та постраждалих, переконує мер Москви, немає.

Ленінградська область

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко на першу дронову атаку області ще не реагував.

Однак росЗМІ вже повідомляють, що БпЛА впав та вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу.

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Інформації про постраждалих та руйнувань поки немає.

Бєлгородська область

Уранці сирена, а потім низка вибухів розбудила жителів Бєлгорода.

Як заявив у ранковому відеозверненні губернатор області В’ячеслав Гладков, “летіло десять ракет, усі успішно знищені протиповітряною обороною”.

Відомо про вибиті вікна в одному з будинків у Бєлгородському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони РФ, Сергій Собянін, В’ячеслав Гладков, ASTRA

Бєлгород, безпілотник, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, дрон, Дрони, Москва
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Ніч у РФ: до Москви та Петербурга летіли дрони, над Бєлгородом працювала ППО

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