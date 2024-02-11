Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что “поощрял” бы Россию атаковать союзников по НАТО, которые платят слишком мало — не выполняют свои финансовые обязательства.

Об этом пишет издание The Guardian.

В Белом доме эти слова назвали ужасными и бессмысленными.

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Трамп сделал это заявление в субботу во время предвыборной встречи в Конвее, штат Южная Каролина, накануне праймериз республиканских кандидатов в президенты, которые состоятся 24 февраля.

В субботу бывший президент США заявил, что на одной встрече в НАТО он сказал другому главе государства, что США под его руководством не будут защищать ни одну страну, которая просрочила (платежи, — Ред.)

— Один из президентов большой страны встал и сказал: Ну, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия, вы нас защитите? Я сказал: Вы не заплатили, вы просрочили? Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрял их (россиян, — Ред.) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета, — заявил Трамп.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс подчеркнул, что поощрять вторжение в страны ближайших союзников НАТО со стороны кровавых режимов — это ужасно и ненормально, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и экономику внутри страны.

Взносы членов НАТО

В 2014 году, после аннексии Россией украинского Крымского полуострова, страны НАТО договорились не сокращать расходы, а выделять 2% своего ВВП на оборону до 2024 года.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп предупредил союзников, что Соединенные Штаты под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств перед НАТО и станут на защиту только тех стран, которые выполняют установленный показатель в 2%.

По состоянию на 2022 год семь из 31 страны НАТО выполняли это обязательство. В 2014 году — это было только три страны. Нападение РФ на Украину привело к увеличению военных расходов некоторых членов НАТО.

Источник : The Guardian

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