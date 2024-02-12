В ситуации с Украиной мы не союзник России — премьер Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не была союзником России в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения.
Об этом он сказал в интервью британской газете The Telegraph.
— Когда война (полномасштабная, — Ред.) в Украине только началась, я давал интервью CNN и сказал, что в ситуации с Украиной мы не являемся союзником России. И это реальность, — сказал он.
В то же время он добавил, что сотрудничество Армении “в области безопасности с США, Францией или другими партнерами не направлено против другого нашего партнера в сфере безопасности”.
Пашинян также предполагает, что Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ. Он сказал, что страна имеет определенные дискуссии относительно того, соответствует ли стратегия этой организации долгосрочным интересам Армении.
В начале февраля Пашинян заявлял, что Россия больше не может быть основным военным партнером Армении по объективным и субъективным причинам.
По словам политика, Ереван ищет новых партнеров для военно-технического сотрудничества, поскольку не может его реализовывать только с Россией, как это происходило до сих пор.