Мощная ударная волна и столб дыма: на Алтае произошел взрыв на оборонном заводе

15 февраля на Алтае произошел взрыв в районе российского оборонного завода.

В частности, после взрыва в Алтайском крае РФ, сопровождавшегося мощной ударной волной, поднялся столб дыма над Бийском, где сосредоточен Федеральный научно-производственный центр Алтай (ФНПЦ Алтай).

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Что известно о взрыве на заводе Алтай 15 февраля

Городской глава Бийска Виктор Щигрев отреагировал на взрыв на заводе Алтай 15 февраля лишь через несколько часов.

По его словам, “бавовна”, которую слышали жители Бийска, – это обусловленные “технологическим процессом работы одного из предприятий города”.

Повода для беспокойства нет, успокоил местных жителей мэр.

На каком именно предприятии произошла “бавовна”, Щигрев детализировать не стал.

Однако очевидцы утверждают, что центр взрыва был в районе режимного завода Федеральный научно-производственный центр Алтай.

Что известно о заводе Алтай

Завод Алтай (оборонно-промышленное предприятие Федеральный научно-производственный центр Алтай) принадлежит госкорпорации Роскосмос.

Завод Алтай причислен к санкционным спискам ЕС, США, Украины и Японии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Виктор Щигрев, Сибирский экспресс

Фото: Сибирский экспресс

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