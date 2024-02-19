Каллас призвала конфисковать замороженные активы РФ до выборов в США

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад должен конфисковать замороженные российские активы до выборов в Соединенных Штатах.

Газета Financial Times пишет, что такое заявление является еще одним признаком обеспокоенности Европы тем, как возможная победа Дональда Трампа может повлиять на политику Запада в отношении России и поддержку Украины.

— Выборы — это всегда неспокойные времена. Всегда лучше сделать все возможное перед важными выборами, — сказала Каллас в интервью Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Вашингтон подталкивает своих союзников к поиску путей конфискации €260 млрд замороженных активов российского Центрального банка. Около €191 млрд активов Москвы хранятся в Euroclear, брюссельском депозитарии ценных бумаг.

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Эстония уже давно выступает за арест этих активов. Однако Париж и Берлин проявляют осторожность из-за опасений относительно законности, финансовой стабильности и возможных последствий.

Каллас сказала, что арест российских средств станет дополнительным инструментом, который, вместе с военной помощью Украине и шагами по политической изоляции России, может помочь положить конец войне.

— Это экономическое давление, которое мы можем оказать на российскую экономику, чтобы ускорить переломный момент в этой войне, — сказала она.

В прошлом году в Гааге ЕС создал Реестр убытков, который фиксирует доказательства и иски об убытках, потерях или травмах, причиненных гражданам, компаниям и Украинскому государству в результате российского вторжения.

По словам Каллас, замороженные средства могут быть использованы для покрытия этих убытков. Она добавила, что если что-то останется, “мы можем вернуть это России”.

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