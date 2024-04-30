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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вторжение РФ в страны НАТО в ближайшее время маловероятно – члены Военного блока

НАТО прапор
Фото: Depositphotos

Открытое вторжение России в одну из стран-членов НАТО в ближайшем будущем маловероятно.

Так считают планировщики Североатлантического союза, сообщают журналисты американской газеты The Wall Street Journal.

Однако недавно некоторые военные чиновники в странах Военного блока заявили, что Кремль может решиться на такие действия через несколько лет.

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Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах

Издание отмечает, что несмотря на это Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах, взбудоражив местных россиян и использовав напряженность как повод для вмешательства, как это сделал российский диктатор Владимир Путин на Востоке Украины десять лет назад.

НАТО называет терроризм и Россию своими главными угрозами. Впрочем у некоторых стран-членов взгляды отличаются.

В качестве примера The Wall Street Journal приводит то, что многие официальные лица в Турции и других странах-членах Альянса, расположенных вдоль Средиземного моря, больше беспокоятся о региональных конфликтах, нелегальной миграции и терроризме, чем о РФ.

НАТО готовится к войне с РФ

Ранее немецкий военный чиновник, генерал-лейтенант Карстен Бройер во время разговора с журналистами заявил, что Россия может быть готова к нападению на страны НАТО через пять-восемь лет, если она решит это сделать.

Для этого РФ нужно будет восстановить свои силы после полномасштабного вторжения в Украину.

Он отметил, что из 32 членов НАТО у шести европейских стран есть общая граница с Россией: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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