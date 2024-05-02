Санкції США проти Китаю: Пекін заявив, що вживатиме заходів

В четверг, 2 мая, Пекин заявил, что будет принимать “необходимые меры” для защиты своих компаний после того, как США объявили новые санкции против предприятий, помогающих России получать оружие.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя МИД Китая.

— Китайская сторона призывает США прекратить клеветать и сдерживать Китай и остановить бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций, — заявил он.

Представитель китайского министерства также подчеркнул, что Китай “будет принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний”.

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Пекин также отметил, что он не является “ни создателем, ни стороной кризиса в Украине”, и заявил, что имеет право развивать торговые отношения со всеми странами, включая РФ.

Новые санкции США

1 мая США ввели новые санкции в отношении сотен фирм и лиц, связанных с российской программой разработки оружия.

В частности, в список попали более десятка китайских фирм, обвиняемых в том, что они помогают России найти обходные пути для санкций.

Источник: Politiko

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