Россия тайно поставляет в Северную Корею нефтепродукты, США введут новые санкции

Россия тайно поставляет очищенную нефть в Северную Корею в объемах, которые нарушают ограничения, установленные Советом Безопасности ООН. Из-за этого США планируют ввести новые санкции против РФ.

Об этом заявил журналистам координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям по национальной безопасности Джон Кирби.

Поставки Россией нефти в КНДР

— В то же время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии (ООН по мониторингу санкций против КНДР, — Ред.), Россия доставляла очищенную нефть из порта Восточный в КНДР, — сказал спикер Белого дома.

Под санкциями ООН Пхеньян имеет право импортировать 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год.

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Джон Кирби сказал, что только в марте Россия отправила более 165 тыс. баррелей очищенной нефти в Северную Корею.

Учитывая близость российских и северокорейских коммерческих портов, РФ может поддерживать эти поставки довольно долгий срок.

В конце марта Россия заблокировала ежегодное восстановление полномочий наблюдателей ООН по санкциям, что официальный представитель США назвал продуманным шагом Москвы, чтобы скрыть собственные нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

Кирби заявил, что США будут продолжать вводить санкции против тех, кто работает над содействием передачам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР.

Источник : Reuters

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