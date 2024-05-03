Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая
Срочно
Взрывы в Одессе 29 апреля: количество погибших выросло до пяти
Мы рекомендуем
Изменения ПДД, тарифы, перерасчет пенсий и мобилизация: что ждет украинцев с 1 мая
Мы рекомендуем
Выше 40 вряд ли прыгнет: что будет с курсом доллара в мае 2024 года
Отменят ли в Киеве комендантский час на Пасху
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Россия тайно поставляет в Северную Корею нефтепродукты, США введут новые санкции

видобуток нафти
Фото: Unsplash

Россия тайно поставляет очищенную нефть в Северную Корею в объемах, которые нарушают ограничения, установленные Советом Безопасности ООН. Из-за этого США планируют ввести новые санкции против РФ.

Об этом заявил журналистам координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям по национальной безопасности Джон Кирби.

Поставки Россией нефти в КНДР

— В то же время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии (ООН по мониторингу санкций против КНДР, — Ред.), Россия доставляла очищенную нефть из порта Восточный в КНДР, — сказал спикер Белого дома.

Под санкциями ООН Пхеньян имеет право импортировать 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год.

Сейчас смотрят

Джон Кирби сказал, что только в марте Россия отправила более 165 тыс. баррелей очищенной нефти в Северную Корею.

Учитывая близость российских и северокорейских коммерческих портов, РФ может поддерживать эти поставки довольно долгий срок.

В конце марта Россия заблокировала ежегодное восстановление полномочий наблюдателей ООН по санкциям, что официальный представитель США назвал продуманным шагом Москвы, чтобы скрыть собственные нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

Кирби заявил, что США будут продолжать вводить санкции против тех, кто работает над содействием передачам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР.

Читайте также
США ввели санкции против РФ из-за использования химического оружия в Украине
Химические атаки РФ — США подтвердили использование химикатов против ВСУ

Источник: Reuters
Белый дом, Джон Кірбі, КНДР, нефть, Северная Корея, Санкції проти КНДР, Санкції проти Росії, США-КНДР
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Улучшили оборонные линии: Кирби об использовании ВСУ первой партии оружия от США
Джон Кірбі
Дефицита бензина в РФ нет, а цены даже снижаются – Куюн
НПЗ
США ввели санкции против РФ из-за использования химического оружия в Украине
Химические атаки РФ — США подтвердили использование химикатов против ВСУ
Запад усиливает давление на ОАЭ из-за торговли с Россией в обход санкций – Reuters
ОАЭ Россия — Запад усилит давление на ОАЭ из-за торговли с РФ
США объявили санкции против России и тех, кто ей помогает: в перечне есть и компании из Китая
Мінфін США

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь