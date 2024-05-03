Украина может бить по целям в России британским оружием – Кэмерон

Украина вправе использовать британское оружие для ударов по целям на территории России.

Это во время визита в Киев 2 мая подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Кэмерон – об ударах британским оружием по целям в РФ

Дэвид Кэмерон, комментируя удары британским оружием по целям в РФ, отметил, что Украина сама решает, как использовать полученное оборудование, никаких оговорок относительно этого не обсуждается.

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– Украинцы защищают свою страну от незаконного вторжения РФ и имеют полное право наносить России ответные удары, – сказал Дэвид Кэмерон.

Министр МИД Великобритании отмечает: Россия наносит удары внутри Украины, поэтому вполне можно понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что защищается, что выбивает россиян со своей территории, и что имеет возможность нанести ответные удары.

Помощь Украине от Великобритании

Следует отметить, что во время своего визита в Украину министр иностранных дел Великобритании подтвердил предоставление пакета помощи в размере £36 млн.

В частности, пакет содержит высокоточные бомбы, ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для 100 мобильных групп ПВО, которые помогут сбивать российские беспилотники и ракеты.

К слову, £20 млн в этом новом пакете предусмотрены для экстренного финансирования после недавних атак России на инфраструктуру Украины.

Кроме того, Дэвид Кэмерон отметил, что британское правительство обязалось ежегодно предоставлять Украине по меньшей мере £3 млрд военной помощи.

Удары по территории РФ

Напомним, что 1 мая глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что страны-партнеры уже меняют отношение к ударам Украины по территории РФ.

По ее словам, уже сейчас есть страны, которые предоставили Украине оружие без ограничений ударов по территории РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 800-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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