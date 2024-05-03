Украина может бить по целям в России британским оружием – Кэмерон
Украина вправе использовать британское оружие для ударов по целям на территории России.
Это во время визита в Киев 2 мая подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Кэмерон – об ударах британским оружием по целям в РФ
Дэвид Кэмерон, комментируя удары британским оружием по целям в РФ, отметил, что Украина сама решает, как использовать полученное оборудование, никаких оговорок относительно этого не обсуждается.
– Украинцы защищают свою страну от незаконного вторжения РФ и имеют полное право наносить России ответные удары, – сказал Дэвид Кэмерон.
Министр МИД Великобритании отмечает: Россия наносит удары внутри Украины, поэтому вполне можно понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что защищается, что выбивает россиян со своей территории, и что имеет возможность нанести ответные удары.
Помощь Украине от Великобритании
Следует отметить, что во время своего визита в Украину министр иностранных дел Великобритании подтвердил предоставление пакета помощи в размере £36 млн.
В частности, пакет содержит высокоточные бомбы, ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для 100 мобильных групп ПВО, которые помогут сбивать российские беспилотники и ракеты.
К слову, £20 млн в этом новом пакете предусмотрены для экстренного финансирования после недавних атак России на инфраструктуру Украины.
Кроме того, Дэвид Кэмерон отметил, что британское правительство обязалось ежегодно предоставлять Украине по меньшей мере £3 млрд военной помощи.
Удары по территории РФ
Напомним, что 1 мая глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что страны-партнеры уже меняют отношение к ударам Украины по территории РФ.
По ее словам, уже сейчас есть страны, которые предоставили Украине оружие без ограничений ударов по территории РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 800-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.