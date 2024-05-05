Идея работает: Макрон прокомментировал реакцию России на его слова о стратегической неопределенности

Нервная реакция России на предложенную Макроном идею стратегической неопределенности является свидетельством того, что эта идея работает.

Об этом президент Франции сказал в интервью журналистам La Tribune.

— Стратегическая неопределенность означает не раскрывать слишком много деталей, – сказал Макрон.

По его словам, примером такой стратегической неопределенности является его мнение о том, что он не исключает отправки войск в Украину.

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Президент Франции пояснил, что РФ как стратегическое государство перестала ограничивать свои действия в феврале 2022 года, когда проигнорировала международное право и начала полномасштабную агрессивную войну против другого суверенного государства.

А также Кремль регулярно угрожает применением ядерного оружия.

Макрон считает, что перед такой угрозой ограничивать самих себя, устанавливая какие-то красные линии, было бы проявлением слабости.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

1 марта Макрон заявил, что Франция изучает возможность разрешить спецназовцам и другим военным подразделениям пересекать границу Украины.

По его мнению, это смогло бы поставить стратегическую дилемму перед страной-агрессором Россией. В частности, французское военное присутствие могло бы защитить некоторые украинские территории и ограничить удары со стороны РФ.

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