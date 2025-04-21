Украинец может стать Папой Римским: что известно о епископе Николае Бычке
21 апреля умер Папа Римский Франциск. Теперь стал вопрос — кто станет следующим понтификом. Среди возможных кандидатов — 45-летний епископ Николай Бычок, уроженец Тернополя, который сегодня служит в Австралии.
Кто такой Николай Бычок
Николай Бычок родился в 1980 году в Тернополе. В подростковом возрасте он вступил в Конгрегацию Святейшего Избавителя, проходил духовную и богословскую подготовку в Украине и Польше, получив лиценциат по пастырскому богословию.
В 2003 году принял пожизненные обеты, а в 2005 получил иерейские рукоположения.
Служил в Ивано-Франковске, затем в США, а с 2020 года был назначен епархом Епархии святых Петра и Павла в Мельбурне УГКЦ в Австралии. Хиротония состоялась во Львове.
В декабре 2024 года Николая Бычка официально рукоположили на титул кардинала-пресвитера Святой Софии. Он стал седьмым кардиналом в истории УГКЦ.
Позиция Николая Бычка относительно войны в Украине
Николай Бычок активно поддерживает Украину, рассказывая о страданиях украинцев. В его общине в Австралии большинство — греко-католики, которые убежали от войны.
— Мы, украинцы, как никто другой, хотим мира. Мы молимся за него уже одиннадцать лет и верим, что однажды он будет восстановлен. Но мы хотим не мира, который является капитуляцией перед злом или компромиссом с совершенной несправедливостью, а мира, основанного на правде, — сказал он в недавней своей речи в Сиднее.
Может ли Николай Бычок стать следующим Папой Римским
Среди претендентов на должность нового Папы Римского есть нескольких кардиналов из разных стран — Италии, Венгрии, Филиппин и США.
Но впервые с 2005 года участие в выборах следующего главы Католической церкови может принять и украинский кардинал — Николай Бычок. И даже может сам стать Папой Римским.
Епископ с Украины в интервью Живому телевидению сказал, что не представлял себя даже епископом, не говоря уже о Папе.
— Конечно, каждый кардинал может быть избранным на Святейшего Отца, однако для меня это из области фантастики: потому что я никогда, во-первых, не думал, что я буду избран на епископа. Теперь я уже избран на кардинала, потенциально это возможно, но как это реально — Господь Бог покажет в будущем. Но действительно это будет большой опыт, поскольку, как вы знаете, кардиналы имеют тот активный голос до 80-го года жизни, — сказал Бычок.
Среди возможных кандидатов на должность нового Папы Римского рассматриваются:
- Пьетро Паролин — государственный секретарь Ватикана, которому сейчас 80 лет;
- Петер Эрде — кардинал из Венгрии;
- Луис Антонио Тагле — кардинал с Филиппин, который может стать первым Папой из Азии;
- Маттео Дзуппи — кардинал из Италии, который представлял Папу Франциска I на мирной миссии в Москве и ранее встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- Раймонд Лео Берк — кардинал из США, которого считают консервативным и традиционалистом.
Источник: CrisisMagazine, Independent
Фото: Николай Бычок