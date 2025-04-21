Украинец может стать Папой Римским: что известно о епископе Николае Бычке

21 апреля умер Папа Римский Франциск. Теперь стал вопрос — кто станет следующим понтификом. Среди возможных кандидатов — 45-летний епископ Николай Бычок, уроженец Тернополя, который сегодня служит в Австралии.

Кто такой Николай Бычок

Николай Бычок родился в 1980 году в Тернополе. В подростковом возрасте он вступил в Конгрегацию Святейшего Избавителя, проходил духовную и богословскую подготовку в Украине и Польше, получив лиценциат по пастырскому богословию.

В 2003 году принял пожизненные обеты, а в 2005 получил иерейские рукоположения.

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Служил в Ивано-Франковске, затем в США, а с 2020 года был назначен епархом Епархии святых Петра и Павла в Мельбурне УГКЦ в Австралии. Хиротония состоялась во Львове.

В декабре 2024 года Николая Бычка официально рукоположили на титул кардинала-пресвитера Святой Софии. Он стал седьмым кардиналом в истории УГКЦ.

Позиция Николая Бычка относительно войны в Украине

Николай Бычок активно поддерживает Украину, рассказывая о страданиях украинцев. В его общине в Австралии большинство — греко-католики, которые убежали от войны.

— Мы, украинцы, как никто другой, хотим мира. Мы молимся за него уже одиннадцать лет и верим, что однажды он будет восстановлен. Но мы хотим не мира, который является капитуляцией перед злом или компромиссом с совершенной несправедливостью, а мира, основанного на правде, — сказал он в недавней своей речи в Сиднее.

Может ли Николай Бычок стать следующим Папой Римским

Среди претендентов на должность нового Папы Римского есть нескольких кардиналов из разных стран — Италии, Венгрии, Филиппин и США.

Но впервые с 2005 года участие в выборах следующего главы Католической церкови может принять и украинский кардинал — Николай Бычок. И даже может сам стать Папой Римским.

Епископ с Украины в интервью Живому телевидению сказал, что не представлял себя даже епископом, не говоря уже о Папе.

— Конечно, каждый кардинал может быть избранным на Святейшего Отца, однако для меня это из области фантастики: потому что я никогда, во-первых, не думал, что я буду избран на епископа. Теперь я уже избран на кардинала, потенциально это возможно, но как это реально — Господь Бог покажет в будущем. Но действительно это будет большой опыт, поскольку, как вы знаете, кардиналы имеют тот активный голос до 80-го года жизни, — сказал Бычок.

Среди возможных кандидатов на должность нового Папы Римского рассматриваются:

Пьетро Паролин — государственный секретарь Ватикана, которому сейчас 80 лет;

Петер Эрде — кардинал из Венгрии;

Луис Антонио Тагле — кардинал с Филиппин, который может стать первым Папой из Азии;

Маттео Дзуппи — кардинал из Италии, который представлял Папу Франциска I на мирной миссии в Москве и ранее встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским;

Раймонд Лео Берк — кардинал из США, которого считают консервативным и традиционалистом.

Источник: CrisisMagazine, Independent

Фото: Николай Бычок

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