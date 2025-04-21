Смерть Папы Римского: основные факты из биографии покойного понтифика

21 апреля, в Пасхальный понедельник, умер Папа Римский Франциск.

Сердце 88-летнего понтифика остановилось в 07:35 в его резиденции в Санта-Марте.

Основные факты из биографии покойного Папы Римского Франциска – читайте в материале.

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Что известно о Папе Римском Франциске

Франциск был первым папой Римским не из Европы, а также первым папой-иезуитом.

Родился будущий Папа Римский Франциск (в миру – Хорхе Марио Бергольо) в столице Аргентины Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье итальянских мигрантов.

Отец понтифика Марио был бухгалтером, работал на железной дороге.

Мать Регина Сивори занималась воспитанием Хорхе Марио Бергольо и четырех его младших братьев и сестер.

Хорхе Марио Бергольо сначала получил образование техника-химика, затем поступил в епархиальную семинарию Вилла Девото.

11 марта 1958 года поступил в новициат Общества Иисуса (ордена иезуитов). После обучения гуманитарным наукам в Чили в 1963 году вернулся в Аргентину, чтобы получить степень по философии в колледже Сан-Хосе в Сан-Мигели.

С 1964 по 1965 год преподавал литературу и психологию в колледже Непорочного Зачатия в Санта-Фе, а в 1966 году – в колледже дель Сальваторе в Буэнос-Айресе.

С 1967 по 1970 год изучал теологию, получил степень в колледже Сан-Хосе.

13 декабря 1969 года будущего Папу Римского посвятил в священники архиепископ Рамон Хосе Кастеллано, после этого в 1970-1971 годах учился в университете в Испании.

Последние обеты в ордене иезуитов составил 22 апреля 1973 года.

20 мая 1992 года Папа Римский Иоанн Павел II назначил Хорхе Бергольо титулярным епископом Ауки, епископом-помощником Буэнос-Айреса.

На консистории 21 февраля 2001 года Папа Иоанн Павел II предоставил архиепископу Бергольо сан кардинала-пресвитера с титулом римской церкви Сан-Роберто Беллармино.

13 марта 2013 года Хорхе Марио Бергольо избрали 266-м Папой Римским.

Имя себе взял в честь основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.

С момента избрания Папа Римский Франциск дал понять, что будет действовать иначе.

В частности, принимал кардиналов стоя, а не сидя на папском престоле.

Предпочитал скромность, а не великолепие и величие. Так, Франциск избегал папского лимузина, предпочитая ездить вместе с другими кардиналами в автобусе.

Запомнился Папа Римский Франциск неоднозначными заявлениями о войне России против Украины, а также своими высказываниями по поводу абортов, прав ЛГБТ и т.д.

Папа Римский Франциск и Украина

Папа Римский Франциск отметился не одним неоднозначным заявлением о войне России против Украины.

Франциск долго не признавал РФ агрессором и предполагал, что поводом к вторжению стал “лай НАТО на двери России”.

Сомневался Франциск также в целесообразности поставок оружия Украине.

В Страстную пятницу перед Пасхой-2022 прогремел очередной скандал – во время Крестной дороги во главе с Папой Римским прецессионный крест пронесли уроженцы Украины и России, что в пресс-службе святого престола тогда назвали “попыткой поиска примирения”.

Папа Франциск призывал украинцев и россиян “помириться”.

– Они же братья, двоюродные братья! Пусть они найдут общий язык! Война – это всегда поражение. Мира всему миру! – говорил Папа Римский.

Заявлял Папа Франциск в интервью швейцарской общественной радиостанции RSI и о том, что “сильнейшим в войне России против Украины окажется тот, кто “поднимет белый флаг”.

После этого директору пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни приходилось разъяснять слова понтифика о “белом флаге”.

Последние месяцы жизни Папы Римского Франциска

Последние месяцы жизни Папа Римский Франциск тяжело болел.

Понтифик был подвержен респираторным болезням, особенно после перенесенной в 21-летнем возрасте операции на правом легком (тогда после гриппа будущему Папе Римскому удалили три кисты вместе с частью легкого, – Ред.).

14 февраля его госпитализировали с бронхитом, а уже через четыре дня у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

После 38 дней в больнице Папу Франциска выписали из больницы.

В Пасху, 20 апреля, за день до смерти, приняв в своей резиденции вице-президента США Джей Ди Венса, Папа Римский Франциск в последний раз предстал перед публикой.

Франциск лишь сказал: “Братья и сестры, с Пасхой!”

Остальные благословения Папы Римского зачитал его помощник, вспомнив, в частности, и об Украине.

После этого Папу Римского Франциска увезли папомобилем.

Источник: Vatican, BBC

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