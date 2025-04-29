Українець може стати Папою Римським: що відомо про єпископа Миколу Бичка

21 квітня помер Папа Римський Франциск. Тепер постало питання – хто стане наступним понтифіком. Серед можливих кандидатів – 45-річний єпископ Микола Бичок, уродженець Тернополя, який сьогодні служить в Австралії.

Хто такий Микола Бичок: біографія

Микола Бичок народився 1980 року в Тернополі. Навчався майбутній єпископ у середній школі №14 міста Тернопіль (1987–1997 роки). Своє духовне покликання відчув у 15 років, коли навчався у 9-му класі. На цей шлях його надихнули Отці Редемптористи, до парафії яких він регулярно приходив на богослужіння.

Згодом почав прислуговувати, долучатися до місійних подорожей та духовних вправ, організованих отцями. Особливо вплинули на нього щирість їхнього служіння та ревність у проповідуванні Божого Слова. Його першими духовними наставниками стали отець Михайло Шевчишин, знаний місіонер і проповідник, та отець Володимир Вонс, який допоміг остаточно утвердитися у виборі Згромадження.

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У 1997 році Микола Бичок вступив до монастиря. Першу чернечу обітницю склав 19 серпня 1998 року у селі Кохавино на Львівщині. З 1998 по 2001 рік у Львові здобував богословську освіту у Вищому духовному інституті імені блаженного Миколая Чарнецького.

З 2001 по 2005 рік навчався у семінарії Редемптористів у Тухові (Польща). Там він написав магістерську працю на тему праці з молоддю в греко-католицьких парафіях в Україні. Вічні обіти склав 17 серпня 2003 року.

Кардинал Микола Бичок: що відомо про професійні досягнення

Починаючи з 10 березня 2007 року, владика Микола Бичок активно займався душпастирською працею з молоддю на парафії Матері Божої Неустанної Помочі в Івано-Франківську.

У листопаді 2008 року був призначений ігуменом монастиря святого Йосифа та паралельно виконував обов’язки настоятеля храму. Після цього, до кінця 2014 року, обіймав посаду економа Львівської Провінції Редемптористів і входив до складу провінційної ради. У першій половині 2015 року допомагав у монастирях Львова та Івано-Франківська.

З 27 квітня 2015 року і до 2020 року він ніс служіння як вікарій у парафії Святого Івана Хрестителя в місті Нюарк (штат Нью-Джерсі, США), опікуючись українською католицькою спільнотою.

15 січня 2020 року Святіший Отець Франциск призначив його правлячим єпископом Української Католицької Єпархії Святих Петра і Павла у Мельбурні, де він замінив на посаді владику Петра Стасюка.

7 червня 2020 року архієрейська хіротонія владики Миколи відбулася в Соборі Святого Юра у Львові, яку очолив Блаженніший Святослав Шевчук.

12 липня 2021 року, в день святих апостолів Петра і Павла, владика Микола був урочисто введений на престіл єпископа Мельбурнської єпархії у кафедральному соборі, в присутності архієпископа Пітера Коменсолі.

6 жовтня 2024 року Папа Франциск оголосив про скликання консисторії, на якій владика Микола мав бути возведений у кардинальський сан. І вже 7 грудня 2024 року у Базиліці Святого Петра у Ватикані Святіший Отець урочисто проголосив владику Миколу Бичка кардиналом Святої Римської Церкви.

Позиція Миколи Бичка щодо війни в Україні

Микола Бичок активно підтримує Україну, розповідаючи про страждання українців. У його громаді в Австралії більшість – греко-католики, які втекли від війни.

— Ми, українці, як ніхто інший, прагнемо миру. Ми молимося за нього вже одинадцять років і віримо, що одного дня він буде відновлений. Але не мир, який є капітуляцією перед злом, не компроміс із вчиненою несправедливістю, а мир, який ґрунтується на правді, — сказав він у нещодавній своїй промові в Сіднеї.

Чи може Микола Бичок стати наступним Папою Римським

Серед претендентів на посаду нового Папи Римського є кілька кардиналів із різних країн – Італії, Угорщини, Філіппін та США.

Але вперше з 2005 року участь у виборах наступного глави Католицької церкви може взяти й український кардинал — Микола Бичок. І навіть може сам стати Папою Римським.

Єпископ з України в інтерв’ю Живому телебаченню сказав, що не уявляв себе навіть єпископом, не кажучи вже про Папу.

— Звісно, кожен кардинал може бути обраним на Святішого Отця, однак для мене це зі сфери фантастики: бо я ніколи, по-перше, не думав, що я буду обраний на єпископа. Тепер я вже обраний на кардинала, потенційно це можливо, але як це реально – Господь Бог покаже в майбутньому. Але справді це буде великий досвід, оскільки, як ви знаєте, кардинали мають той активний голос до 80-го року життя, — сказав Бичок.

Серед можливих кандидатів на посаду нового Папи Римського розглядаються:

П’єтро Паролін — державний секретар Ватикану, якому зараз 80 років;

Петер Ерде — кардинал з Угорщини;

Луїс Антоніо Тагле — кардинал з Філіппін, який може стати першим Папою з Азії;

Маттео Дзуппі — кардинал з Італії, який представляв Папу Франциска I на мирній місії в Москві і раніше зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським;

Раймонд Лео Берк — кардинал зі США, якого вважають консервативним і традиціоналістом.

Джерело: CrisisMagazine, Independent

Фото: Микола Бичок

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