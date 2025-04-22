Космический ресторан: запущен новый проект по выращиванию пищи на орбите
В космосе может появиться настоящий ресторан высокой кухни — Европейское космическое агентство (ЕКА) начало новый проект по выращиванию пищи из отдельных клеток.
Космическое меню по новым стандартам
Возможно ли вырастить картофельное пюре или стейк в условиях высокой радиации и низкой гравитации?
Именно это является целью научного эксперимента, который запущен в космос в рамках программы Европейского космического агентства.
Ведь во время длительных путешествий важно обеспечить астронавтов полезной и вкусной едой.
Чтобы создать небольшой пилотный завод по производству продуктов исследователи компании Frontier Space и Имперского колледжа в Лондоне используют метод прецизионной ферментации.
Это очень напоминает технологию производства пива, но с современными генно-инженерными ингредиентами: белками, жирами и углеводами, основой любого блюда.
Блюда будущего
Еду можно настроить с точностью до микроэлемента с учетом всех критериев.
Проблема заключается в том, что она имеет не слишком привлекательный вид. Но это уже дело шеф-повара Якуба Радзиковски, который экспериментирует с космическими рецептами.
Пока что для разработки меню он берет крахмал и белки из природных грибов, однако когда будет получено разрешение, повар планирует готовить любые блюда из клеточных ингредиентов, выращенных в лаборатории.
— Любую кухню — от французской, китайской, индийской — можно воссоздать в космосе, чтобы было как дома, — отмечает шеф.
Последнее кулинарное произведение Якуба — зеленые вареники с острым соусом — получило высокую оценку первого британского астронавта Хелен Шарман.
В будущем исследователи мечтают не только выращивать еду, но и печатать ее на 3D-принтерах непосредственно на борту космической станции.
Это позволит астронавтам наслаждаться полноценными блюдами даже на Луне или Марсе.
Поэтому уже вскоре космический ужин будет не просто питательным, а настоящим праздником вкуса.