Космический ресторан: запущен новый проект по выращиванию пищи на орбите

В космосе может появиться настоящий ресторан высокой кухни — Европейское космическое агентство (ЕКА) начало новый проект по выращиванию пищи из отдельных клеток.

Космическое меню по новым стандартам

Возможно ли вырастить картофельное пюре или стейк в условиях высокой радиации и низкой гравитации?

Именно это является целью научного эксперимента, который запущен в космос в рамках программы Европейского космического агентства.

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Ведь во время длительных путешествий важно обеспечить астронавтов полезной и вкусной едой.

Чтобы создать небольшой пилотный завод по производству продуктов исследователи компании Frontier Space и Имперского колледжа в Лондоне используют метод прецизионной ферментации.

Это очень напоминает технологию производства пива, но с современными генно-инженерными ингредиентами: белками, жирами и углеводами, основой любого блюда.

Блюда будущего

Еду можно настроить с точностью до микроэлемента с учетом всех критериев.

Проблема заключается в том, что она имеет не слишком привлекательный вид. Но это уже дело шеф-повара Якуба Радзиковски, который экспериментирует с космическими рецептами.

Пока что для разработки меню он берет крахмал и белки из природных грибов, однако когда будет получено разрешение, повар планирует готовить любые блюда из клеточных ингредиентов, выращенных в лаборатории.

— Любую кухню — от французской, китайской, индийской — можно воссоздать в космосе, чтобы было как дома, — отмечает шеф.

Последнее кулинарное произведение Якуба — зеленые вареники с острым соусом — получило высокую оценку первого британского астронавта Хелен Шарман.

В будущем исследователи мечтают не только выращивать еду, но и печатать ее на 3D-принтерах непосредственно на борту космической станции.

Это позволит астронавтам наслаждаться полноценными блюдами даже на Луне или Марсе.

Поэтому уже вскоре космический ужин будет не просто питательным, а настоящим праздником вкуса.

Источник : BBC

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