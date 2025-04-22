В РФ взорвался один из крупнейших складов боеприпасов: власти эвакуируют жителей

В России прогремели мощные взрывы на крупном складе боеприпасов Министерства обороны во Владимирской области, недалеко от поселка Барсово. Взрывы привели к масштабному задымлению.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В РФ на складе боеприпасов прогремели взрывы

По словам очевидцев, перед началом детонации в небе были слышны характерные звуки беспилотных летательных аппаратов.

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Инцидент произошел на территории 51 арсенала Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения (ГРАУ) Министерства обороны России.

Мощные звуки взрывов услышали жители поселка Барсово, вблизи которого расположен этот военный объект.

После первых взрывов началась детонация боеприпасов, которая, по словам местных жителей, продолжается и в дальнейшем.

В небо поднялся столб густого дыма, который был хорошо заметен в разных частях Киржачского района.

Власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации и организовали эвакуацию жителей из близлежащих населенных пунктов. Въезд в Барсово сейчас заблокирован.

Что известно о 51 складе ГРАУ

51 арсенал ГРАУ – один из самых масштабных складов боеприпасов, находящихся в подчинении Министерства обороны Российской Федерации.

Объект расположен в Киржачском районе Владимирской области, примерно в 8 километрах от города Киржач.

По предварительной информации, на этом складе могло храниться около 105 тыс. тонн боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, ракеты для реактивных систем залпового огня, компоненты зенитно-ракетных комплексов и тактические ракеты типа Точка-У.

Расстояние между арсеналом и ближайшей точкой границы между Россией и Украиной составляет более 500 километров.

По информации Defence Express, на основе анализа видео можно утверждать, что взрыв, вероятно, был вызван детонацией ракет с твердым топливом. Это могут быть зенитные, баллистические ракеты или реактивные снаряды для систем залпового огня.

На территории 51 арсенала ГРАУ находилось 45 хранилищ и 30 площадок для хранения боеприпасов, его проектная вместительность составляла до 264 тыс. тонн различных боеприпасов.

Точное количество боеприпасов на момент взрыва не известно, но на новых видео слышно дальнейшие детонации, а россияне сообщают о новых мощных взрывах.

Этот арсенал, как и другие склады ГРАУ, не имеет узкой специализации и предназначен для хранения разнообразной номенклатуры боеприпасов — от артиллерийских снарядов и ракет до ПТРК, зенитных и баллистических ракет, а также ракет для оперативно-тактических комплексов.

На арсенале также осуществляется обслуживание боеприпасов.

Склад находится на минимальном расстоянии от Москвы и защищен одной из самых мощных систем противовоздушной обороны в России.

При этом в РФ не было объявлено об угрозе со стороны украинских БпЛА или ракет, что может свидетельствовать об использовании других средств или о том, что ПВО не сработала.

Местные российские власти подтвердили факт взрыва. Губернатор области Александр Авдеев даже назвал его именно “взрывом”, а не привычным для пропаганды РФ “хлопком”.

Напомним, 15 апреля во время атаки беспилотников в городе Курск было зафиксировано попадание во вражеский склад боеприпасов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Скриншот: российские Telegram-канали

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