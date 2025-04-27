Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии

Российская экономика перешла в состояние рецессии, а высокая ключевая Центрального банка России не помогает в преодолении инфляции, вместо этого уже влияя на падение производства в гражданских отраслях РФ.

Это следует из отчета близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Экономика России перешла к рецессии

Указывается, что промышленное производство в России застряло в стагнации, поскольку выпуск продукции почти не меняется с середины прошлого года, но без секторов с доминирующим присутствием российского военно-промышленного комплекса “можно говорить о переходе к рецессии”.

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Отмечается, что в I квартале 2025 года производство гражданской продукции снижалось на 0,8% в месяц (с учетом сезонности), в том числе в марте — на 1,1%. Об аналогичных данных говорил российский Центробанк по итогам января-февраля, который указывал на снижение производства даже в обрабатывающей промышленности, что было “преимущественно связано с выпуском потребительских товаров”.

В результате выпуск гражданской продукции, по оценкам ЦМАКП, в марте опустился до минимума с апреля 2023 г.

Кроме того, индекс промышленного производства в марте составил 100,8% по сравнению с уровнем годичной давности и 98,4% — по производствам без секторов с доминирующим присутствием ОПК, продолжает ЦМАКП. А если учесть, что в этом году марте было на один рабочий день больше, чем год назад, то прирост общего индекса без учета положительного влияния календаря за год не превысил 0,3%.

Также аналитики российского ЦМАКП отмечают переход к снижению в производстве пищевых продуктов, где на протяжении многих лет наблюдался “медленный, но верный” рост. Так, за I квартал пищевая отрасль снизила выпуск в среднем на 0,7% в месяц — за 12 лет.

Параллельно с этим продолжается падение в гражданском машиностроении и производстве электрооборудования. Также ускорился спад в производстве стройматериалов и черной металлургии, сократился выпуск готовых металлоизделий, говорят в ЦМАКП.

Обработка остается единственным драйвером российской промышленности, где рост “становится все более фрагментированным и сосредоточенным в ОПК и химпроме”.

Как указывают в Moscow Times, перспективы замедления российской экономики “заметно усиливаются”, а риски переохлаждения экономики России продолжают расти.

Источник: Moscow Times

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