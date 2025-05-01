500% пошлины: сенатор Грэм пригрозил РФ “разгромом экономики” за отказ от мира
В США набирает обороты новый законопроект о санкциях против России, предусматривающий жесткие экономические меры в случае, если президент Владимир Путин не согласится на реальные мирные переговоры с Украиной.
Как сообщает Bloomberg, инициативу поддерживают 72 сенатора, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке.
США готовят санкции против РФ
– Цель – помочь президенту, – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм 30 апреля, когда США и Украина заключили соглашение о доступе к украинским природным ресурсам.
По словам Грэма, эта договоренность усилила уверенность Киева на фоне беспокойства по поводу возможного пересмотра позиции Вашингтона в случае возвращения Трампа к власти.
В случае непринятия Москвой условий переговоров, законопроект предусматривает введение тарифов в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран.
Также гражданам США будет запрещено покупать российские облигации.
– Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп является лучшим человеком для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия, — подчеркнул Грэм.
Он также предупредил Кремль, что Путин “совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом”, назвав законопроект “инструментом в арсенале” будущего президента.
– Когда президент Трамп сочтет, что мы зашли в тупик, ждите действий, – сказал он.
Сенатор также подтвердил, что имеет достаточную поддержку среди членов Палаты представителей для продвижения законопроекта нижней палатой Конгресса.
В итоге, по словам Грэма, Путину придется выбирать между переговорами с Трампом или “разгромом российской экономики”.
Напомним, что еще в начале апреля сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) представили инициативу, предусматривающую жесткие санкции против России в случае отказа от долгосрочного мира с Украиной.