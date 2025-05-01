Люксембург предоставит по €10 млн на оборону и энергетику Украины

Люксембург предоставит по €10 млн в поддержку украинской обороны и энергетики.

Об этом накануне в Киеве сообщили министр обороны Люксембурга Юрико Бакес и министр иностранных дел Ксавье Беттель.

€10 млн от Люксембурга на украинскую оборону

О немедленном выделении €10 млн инвестиций в украинскую оборону объявила министр обороны Люксембурга Юрико Бакес.

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– Это очень важно для нас. Сейчас в правительстве мы также обсуждаем, как увеличить наши военные расходы, инвестиции в оборону. И я уверена, что значительная часть в ближайшем будущем будет направлена ​​на поддержку Украины, – отметила Юрико Бакес.

По словам министра обороны Люксембурга, в этом году в бюджете Люксембурга впервые появилась отдельная статья для Украины, чего нет для любой другой страны.

– У нас есть специальная бюджетная строка для военной помощи Украине, которая заполнена по меньшей мере на €80 млн, – отметила Юрико Бакес.

В 2025 году Люксембург предусмотрел закупку боеприпасов (часть уже доставлена) и военного оборудования (это могут быть тактические машины и дроны).

– Мы видели здесь невероятное производство дронов, поэтому стараемся развиваться в этом направлении тоже. Кроме многостороннего взаимодействия, например в рамках коалиции дронов ради поддержки Украины и предоставления ей оборудования, стараемся также обеспечить дополнительную поддержку через другие коалиции, – отметила министр обороны Люксембурга.

Для определения приоритетных потребностей Украины Люксембург находится в постоянном контакте с украинской стороной.

€10 млн от Люксембурга на украинскую энергетику

О выделении €10 млн от Люксембурга на украинскую энергетику объявил министр иностранных дел Ксавье Беттель.

Страна решила передать эти средства Фонду энергетической поддержки ради долгосрочной энергетической устойчивости и энергетической независимости Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, средства энергетического фонда будут направлены на критические потребности – от закупки оборудования и горючего до модернизации энергетической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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