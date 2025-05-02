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Илья Нежигай, редактор ленты

ФСБ планирует устроить теракты в городах РФ к 9 мая — InformNapalm

Парад у Москві 9 травня

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) хочет устроить ряд терактов в городах России в связи с проведением парадов 9 мая, который у россиян считается Днем победы.

Об этом пишет портал InformNapalm со ссылкой на HUMINT источники из России.

ФСБ планирует теракты в России к 9 мая

По информации портала, “на достаточно высоком уровне были даны указания ФСБ устроить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая”.

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— При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он состоялся без инцидентов. Но регионы не только оставляют без прикрытия, но и планируют создать несколько громких информационных поводов, — сообщают в портале.

Отмечается, что среди российских регионов для таких показательных операций сейчас рассматриваются Хабаровск, Улан-Удэ и другие.

В то же время целью является обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, а также сорвать “мирные инициативы” Соединенных Штатов и использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов.

Теракты, отмечает InformNapalm, рассматривались и в самой Москве, “но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от Федерального центра”.

Портал отмечает, что сегодня украинцам не так важно, устроят ли ФСБ теракты о собственных граждан. Впрочем такие “спектакли” могут быть рассчитаны на президента США Дональда Трампа, который находится в шатком состоянии по вопросам российско-украинской войны.

Вместе с тем, информирование о таких планах государства-террориста важно, чтобы сорвать эффект неожиданности, который имели бы российские спецслужбы к символическим датам в России.

Стоит отметить, что пока украинские спецслужбы не комментировали о подобных намерениях России.

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