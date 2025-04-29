РФ правильно переживает, что парад на 9 мая под вопросом: Зеленский о болевых точках Москвы

Украина готовится к разговору с американской стороной о новых санкционных шагах, стремясь выбрать именно такие болевые точки России, которые больше всего будут побуждать Москву к дипломатии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1 161 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о потребности в шагах России к завершению войны

— Они должны делать четкие шаги к завершению войны. Мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом — правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну, — заявил Зеленский.

Президент провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, украинские воины держат позиции и защищают наше государство. Зеленский поблагодарил каждого, кто остается стойким и работает ради независимости Украины.

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Сегодня обсуждали подготовку нового решения Совета национальной безопасности и обороны, заявил Зеленский.

По его мнению, важно в дальнейшем давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции.

Президент рассказал, что украинские санкции пытаются максимально синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией. По его словам, уже есть хорошие результаты.

В частности, в закрытых российских производствах, которые работали на их оборонное производство, заявил Зеленский.

Зеленский о саммите Инициативы трех морей

Президент Украины принял участие в работе саммита Инициативы трех морей — это один из форматов, которые объединяют наш регион, в частности от Черного моря до Балтийского и Адриатики.

— Правильный формат — то, что приближает нас к Европейскому Союзу. Наше предложение — сделать формат более практичным. Политика в нем уже отражена достаточно, теперь стоит добавить конкретики — и не только в том, что касается логистики и касается транспортных путей, — утверждает глава государства.

После блэкаута в Испании и Португалии, всех российских ударов по украинской энергетике, объективно непростых изменений на газовом рынке Европы, стало очевидно, что нужно больше совместных проектов, помощи друг другу именно в энергетике и в других вопросах критической инфраструктуры, считает Зеленский.

В частности, речь идет о связи, трубопроводах, безопасности портов. По его словам, украинский вклад в этот процесс может быть значительным.

Президент Украины предлагает партнерам делать вместе больше именно на этих направлениях.

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