ФСБ планує влаштувати теракти у містах РФ до 9 травня – InformNapalm

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) хоче влаштувати низку терактів в містах Росії у зв’язку із проведенням парадів 9 травня, який у росіян вважається Днем перемоги.

Про це пише портал InformNapalm із посиланням на HUMINT джерела з Росії.

ФСБ планує теракти в Росії до 9 травня

За інформацією порталу, “на досить високому рівні були надані вказівки ФСБ влаштувати показові теракти в декількох регіонах РФ під час парадів на 9 травня”.

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– При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Але регіони не тільки залишають без прикриття, але і планують створити декілька гучних інформаційних приводів, – повідомляють у порталі.

Зазначається, що серед російських регіонів для таких показових операцій наразі розглядаються Хабаровськ, Улан-Уде та інші.

Водночас метою є звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, а також зірвати “мирні ініціативи” Сполучених Штатів та використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів.

Теракти, зазначає InformNapalm, розглядались і у самій Москві, “але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з-під контролю, тому хочуть спробувати в регіонах, подалі від Федерального центру”.

Портал зазначає, що сьогодні українцям не так важливо, чи влаштують ФСБ теракти про власних громадян. Втім такі “вистави” можуть бути розраховані на президента США Дональда Трампа, який перебуває у хиткому стані щодо питань російсько-української війни.

Разом з тим, інформування про такі плани держави-терориста важливе, щоб зірвати ефект неочікуваності, який мали б російські спецслужби до символічних дат у Росії.

Варто зазначити, що наразі українські спецслужби не коментували про подібні наміри Росії.

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