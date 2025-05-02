Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предлагает странам-членам увеличить расходы на оборону, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, но с одной оговоркой.

Рютте о расходах на оборону стран НАТО

Марк Рютте предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает Sky News.

По информации издания, он также предлагает странам потратить еще 1,5% на другие товары, связанные с обороной, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа относительно целевого показателя в 5% ВВП.

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Как отметили в издании, предложение Рютте может позволить президенту США объявить о якобы победе на саммите НАТО в Гааге в июне.

— Однако это не обязывает европейские страны и Канаду к 5% обязательств по основным оборонным расходам, которые многие считают политически и экономически нецелесообразными, — говорится в сообщении.

Текущая цель расходов НАТО на оборону составляет по меньшей мере 2% ВВП, чего достигли 22 из 32 членов НАТО.

В феврале 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что расходы его государства на оборону вырастут до 2,5% ВВП к 2027 году.

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