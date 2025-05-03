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РФ на пороге экономического кризиса из-за необходимости финансировать войну против Украины — СВРУ

Москва, населення Росії, росіяни
Фото: Depositphotos

Россия оказалась на пороге экономического кризиса. Так, на следующей неделе Госдума РФ вынуждена рассмотреть законопроект об изменениях в бюджет. Поскольку есть большая разница между доходами и расходами государственного бюджета.

Экономический кризис в РФ прогнозирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Россия на грани экономического кризиса

Ухудшение экономической ситуации в России связано прежде всего с тем, что расходы значительно превышают доходы — главным образом из-за необходимости постоянно финансировать войну против Украины.

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— Из-за дисбаланса правительство РФ вынуждено пересмотреть федеральный бюджет на 2025 год в сторону увеличения его дефицита на 250% (с $12 до $42 млрд), — сообщили в разведке.

В то же время Минфин РФ продолжает декларировать прогноз роста ВВП на уровне 2,5%, объясняя это якобы ожидаемым приростом доходов, не связанных с нефтью и газом.

— На самом деле это означает беспрецедентный в истории современной России рост налогового давления на бизнес. Для нормализации ситуации в экономике правительство РФ запланировало увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц на 180%, налога на прибыль предприятий — на 110%, а налога на добавленную стоимость — на 17%, — объяснили в СВРУ.

Сейчас до 30% малых и средних предприятий в России находятся на грани банкротства, и, по прогнозам, до конца года эта цифра может вырасти до 50%.

Министр финансов России Антон Силуанов уверяет, что “приоритеты бюджета РФ остаются неизменными”, и все цели якобы будут выполнены независимо от внешних условий и факторов. Но при этом он умалчивает, что треть доходов бюджета зависит от продажи нефти. А нефть марки Urals стремительно дешевеет — вместо запланированных почти $70 за баррель, она сейчас стоит $47-49.

— Поэтому падение нефтегазовых доходов РФ в годовом выражении может составить до 30%, или $30-40 млрд, что фактически равно дефициту бюджета РФ на этот год, — сообщили в разведке.

Кроме того, Россия манипулирует официальной статистикой по уровню инфляции. Например, российские власти заявляют о 7,6%, но, по данным украинской разведки, она уже превышает 20%.

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Источник: Служба внешней разведки Украины

Война в Украине, економіка Росії, Криза, Російська агресія, Росія
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