РФ на порозі економічної кризи через необхідність фінансувати війну проти України – СЗРУ

Росія опинилася на порозі економічної кризи. Так, наступного тижня Держдума РФ змушена розглянути законопроєкт про зміни до бюджету. Оскільки є велика різниця між доходами та видатками державного бюджету.

Економічну кризу у РФ прогнозує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Росія на межі економічної кризи

Погіршення економічної ситуації в Росії пов’язане насамперед із тим, що витрати значно перевищують доходи – головним чином через необхідність постійно фінансувати війну проти України.

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– Через дисбаланс уряд РФ змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250% (з $12 до $42 млрд), – повідомили в розвідці.

Водночас Мінфін РФ продовжує декларувати прогноз зростання ВВП на рівні 2,5%, пояснюючи це нібито очікуваним приростом доходів, не пов’язаних із нафтою і газом.

– Насправді це означає безпрецедентне в історії сучасної Росії зростання податкового тиску на бізнес. Для нормалізації ситуації в економіці уряд РФ запланував збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб на 180%, податку на прибуток підприємств – на 110%, а податку на додану вартість – на 17%, – пояснили у СЗРУ.

Зараз до 30% малих і середніх підприємств у Росії перебувають на межі банкрутства, і, за прогнозами, до кінця року ця цифра може зрости до 50%.

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов запевняє, що “пріоритети бюджету РФ залишаються незмінними”, і всі цілі нібито будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і факторів. Але при цьому він замовчує, що третина доходів бюджету залежить від продажу нафти. А нафта марки Urals стрімко дешевшає – замість запланованих майже $70 за барель, вона зараз коштує $47-49.

– Тому падіння нафтогазових доходів РФ у річному вираженні може скласти до 30%, або $30-40 млрд, що фактично дорівнює дефіциту бюджету РФ на цей рік, – повідомили в розвідці.

Крім того, Росія маніпулює офіційною статистикою щодо рівня інфляції. Наприклад, російська влада заявляє про 7,6%, але, за даними української розвідки, вона вже перевищує 20%.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України

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